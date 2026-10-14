Ameliyatta gazlı bez unutulduğu iddiasıyla 2 doktor hakkında dava

Manisa'da yaşayan, evli ve 2 çocuk annesi Serap Konuşkan, 13 Haziran 2022'de midesinde yanma, ekşime ve ağrı şikayetleriyle o dönem yaşadığı İzmir'deki Foça Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Ultrason incelemesinde Konuşkan'ın safra kesesinde taş olduğu tespit edildi.

Ameliyatın daha donanımlı bir hastanede yapılması gerektiğinin söylenmesi üzerine Konuşkan, Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Konuşkan, genel cerrah Y.Ö. tarafından 28 Haziran 2022'de ameliyat edildi. Taburcu olduktan sonra uzun süre geçmesine rağmen iyileşemeyen ve sağlık sorunları devam eden Konuşkan, kontrol için İzmir Şehir Hastanesi'ne gitti.

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Konuşkan'a burada kalın bağırsağında büyük bir kitle olduğu söylendi. Manisa'da özel bir sağlık merkezine başvuran Konuşkan, önceki safra kesesi ameliyatı sırasında vücudunda cerrahi gazlı bez unutulduğunu ve bu cismin kalın bağırsağını delip, içine yerleştiğini öğrendi. Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne başvurup şikayet dilekçesi veren Konuşkan, 14 Şubat 2024'te bu kez Dr. S.Ö. tarafından ameliyat edildi.

Konuşkan, ameliyat sırasında çıkarılan gazlı bezin ısrarla talep etmesine rağmen kendisine verilmediğini öne sürdü.

DAVA AÇILDI

Sağlık sorunları devam eden Konuşkan, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında Y.Ö. ve S.Ö. hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianame, Manisa 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Adli Tıp 7'nci İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapora da yer verildi. Raporda, 6 Şubat 2024'te yapılan kolonoskopide, Y.Ö. tarafından gerçekleştirilen ameliyat sırasında Konuşkan'ın vücudunda yabancı cisim (spanç) unutulduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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"BÜYÜK BİR KİTLE OLDUĞU BELİRLENDİ"

Yaşadıklarını anlatan Serap Konuşkan, "2022 yılında Manisa Şehir Hastanesi'nde, laparoskopik yöntemle safra kesesi ameliyatı oldum. Ameliyat sonrası ağrılarım oluyordu. Ancak 1,5 yıl sonra çok şiddetlendi. İzmir Şehir Hastanesi'ne başvurdum. Burada yapılan çekimlerde, içi keseciklerle dolu kalın bağırsağımda büyük bir kitle olduğu belirlendi. Bunun üzerine Manisa'da özel bir merkezde tekrar bu çekimi yaptırdım. Buradaki doktor, çok büyük bir şaşkınlıkla, 'Sizin yaşamınız mucize. İçinizde bir sargı bezi unutulmuş ve bu sargı bezi kalın bağırsağınızı delip içine girmiş. Derhal ameliyat olmanız gerekiyor' dedi. Bunun ağır bir ameliyat olacağını, çeşitli aşamaları da içinde barındıracağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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"YAKLAŞIK 24 GÜN HASTANEDE YATTIM"

Konuşkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunun üzerine tekrar Manisa Şehir Hastanesi Başhekimliği'ne müracaat ettim. Elimdeki raporla birlikte onlarla görüştüm. Onlar da bunun bir spanç olduğunu kabul etti. Ameliyatın burada olması gerektiğini söylediler. Yardımcı olacaklarını söylediler. Ameliyata girdim. Bu ameliyat sürecinde içimden çıkan parça bana gösterilmedi, verilmedi. Yoğun bakımda kaldım. Çok ağır bir yoğun bakım süreci geçirdim. Yoğun bakımdan sonra çıktığım 3 gün içinde dikişlerim patladı. Karnımın içinden yoğun miktarda kan aktı. Yaklaşık 24 gün hastanede yattım."

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"7-8 AY ENFEKSİYON VE GÖĞÜS TEDAVİSİ GÖRDÜM"

Çok ağır bir süreç geçirdiğini söyleyen Konuşkan, "Defalarca radyasyona maruz kaldım. Çekimler yapıldı. Karaciğerimde sıvı birikti, sıvı alındı. Akciğerlerimin söndüğü söylendi. Nefes alamaz hale gelmiştim. Hastaneden çıktıktan sonra tekrar enfeksiyon doktoruna, göğüs doktoruna gittim. 7-8 ay enfeksiyon ve göğüs tedavisi gördüm. Bu süreçte karnımın içi yine yaklaşık 2 ay kadar açık kaldı. Dikişlerim kapanmadı. Manisa'da tekrar bir ameliyat oldum. Bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Benim de ailemin de sabrı kalmadı" dedi.

"İNŞALLAH KİMSENİN CANI BÖYLE YANMAZ"

Son 4 yıldır günlük yaşamını sürdürmekte zorlandığını belirten Konuşkan, "4 senedir eğilip kalkmam, yatmam, iş yapmam, her türlü sosyal hayatım, yaşamsal faaliyetlerime engel oluyor. Benim için çok zor bir süreç. Benden sonra başka insanların da mağdur olmaması, mağduriyetimin giderilmesi için dava sürecini takip edeceğim. İnşallah bundan sonra kimsenin canı böyle yanmaz" diye konuştu.

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