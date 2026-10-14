Bursa'da kan donduran olay, 22 Mart’ta saat 17.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi’nde meydana geldi.

KÜFÜR KAVGASI İDDİASI

Karapınar Parkı’nda oturan Maşallah Tan (20) ve Mücahit Sertkaya (20) ile o sırada motosikletiyle geçen Hamdullah Yaman (36) arasında iddiaya göre küfür nedeniyle tartışma çıktı.

Öldürülen Hamdullah Yaman, 36 yaşındaydı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLANDI

DHA'daki habere göre kısa sürede büyüyen tartışmada Tan, Yaman’ı boğazından bıçakladı. Hamdullah Yaman kanlar içinde yere yığılırken, yardımına koşan çevredekiler durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yaman, Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaman, kurtarılamadı.

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POLİSE TESLİM OLDU

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Maşallah Tan’ın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Mücahit Sertkaya’yı gözaltına alırken, kaçan Maşallah Tan polis ekiplerine teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tan tutuklandı, Mücahit Sertkaya’ya ev hapsi cezası verildi. Sertkaya da ilk duruşmada tutuklandı.

"POLİS ÇAĞIRMADIĞI İÇİN İFADE VERMEDİM"

'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenen Maşallah Tan ve Mücahit Sertkaya’nın yargılanmasına Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, daha önce ifade vermeyen tanık M.K. dinlendi. Mahkeme başkanının, "Polise neden ifade vermedin de burada ifade veriyorsun?" sorusu üzerine M.K., "Polis beni çağırmadığı için ifade vermedim. Daha sonra avukata ifade vermek istediğimi söyledim. Bunun üzerine mahkemeye geldim" diye yanıt verdi.

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"RAHMETLİYİ MÜCAHİT İLE BİRLİKTE AMBULANSA BİNDİRDİK"

Olay günü berberde tıraş olduktan sonra evine doğru yürüdüğünü belirten M.K., "Parka yaklaştığımda K.E.’yi gördüm ve selam verdim. O da telaşlı bir şekilde, ‘İleride kavga olmuş, biri ölmüş’ dedi. Ben de oraya doğru koştum ve Mücahit Sertkaya’yı gördüm. Ona ne olduğunu sorunca, ‘Görmüyor musun?’ dedi. Mücahit daha sonra ‘Acil müdahale yapmayı biliyor musun?’ diye sorunca bilmediğimi belirttim. Ambulansı aramasını söyledim. Sağlıkçılar gelince Mücahit ile birlikte rahmetliyi ambulansa bindirdik" diye konuştu. Ölen Hamdullah Yaman ile sanıkların husumetlerinin olup olmadığı sorulması üzerine M.K., "Rahmetli ile aralarında husumet olup olmadığını bilmiyorum. Mücahit ile araları iyiydi" dedi.

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"MAŞALLAH ALKOLLÜYDÜ, KÜFRETTİ"

Olay günü ölen Hamdullah Yaman ile birlikte motosiklette bulunan K.E. de tanık olarak dinlendi. Motosikleti Hamdullah Yaman’ın kullandığını belirten K.E., "Olaya karışan herkes benim arkadaşımdır. Olay günü Hamdullah ile birlikte motosikletle ilerliyorduk. Maşallah denk geldi. Maşallah alkollüydü, küfretti. Motosikletten indik. Maşallah ile Hamdullah tartışmaya başladı.

Ben motosikleti çektikten sonra ayırmaya başladım. Maşallah’ı ayırdım. O sırada Mücahit geldi ve benim Maşallah ile kavga ettiğimi sanıp bizi ayırdı. O sırada Maşallah, Hamdullah’a doğru gidince Mücahit de onları ayırmaya gitti. O sırada Hamdullah'ta kan gördüm. Mücahit, 'Ne yaptın' diye bağırıyordu. Hemen tampon yapmaya başladı. Sonra Maşallah yürüyerek gitti. Mücahit, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı, sonra da ambulans geldi" diye konuştu.

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"İKİ TARAFLA DA ARAM İYİ"

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti sanıklardan Mücahit Sertkaya'ya söz verdi. Kavgada taraf olmadığını belirten Sertkaya, "Ben kavgayı ayırıyordum. İki tarafı da tanıyorum. İkisiyle de aram iyi. Ben ayırırken olay oldu. Ben M.K.’den ilk yardım yapmasını istedim. Olayla alakam yok" diyerek tahliyesini talep etti.

"ÜZERİME KOŞUNCA KORKTUM"

Sanık Maşallah Tan ise "Tanıklardan K.E.'nin beyanlarını kabul etmiyorum. Olay sırasında K.E. ile birlikte 2-3 kişi beni tutuyordu. O sırada maktul, küfürler ederek üzerime koşmaya başladı. Ben bunu görünce korktum ve yerdeki bıçağı alarak panikle salladım. Öldürme niyetim yoktu" dedi.

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GÖRÜNTÜLER ANALİZ EDİLECEK

Mahkeme heyeti, tarafların hareketlerinin incelenmesi için olaya ilişkin Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinin İstanbul Kriminal Bölge Laboratuvarı'na gönderilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.