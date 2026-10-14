O anlar kamerada! İş yerinin önünde duruyordu... Motosikletli iki kişinin saldırısında can verdi
İstanbul Küçükçekmece'de iş yerinin önünde oturduğu sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Hakan Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayetin ardından kaçan saldırganların yakalanması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesiyle motosikleti kullanan ve silahla ateş eden iki şüphelinin kimlikleri belirlendi. İki şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi…
Küçükçekmece’de 6 Ekim’de iş yeri önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hakan Uğur’un cinayet şüphelileri, Esenyurt’ta düzenlenen operasyonla yakalanarak 13 Ekim’de adliyeye sevk edildi.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay; 6 Ekim akşamı İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak'ta meydana geldi.
İş yerinin önünde duran Hakan Uğur motosikletle gelen iki şüpheli tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar, ateş açtıktan sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.
KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Silahlı saldırının ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Uğur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
POLİS SALDIRGANLARIN İZİNİ SÜRDÜ
Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak soruşturma başlattı.
Olayın meydana geldiği bölgede saha araştırması yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıda motosikleti kullanan kişi ile silahla ateş eden şüphelinin kimlikleri tespit edildi.
KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Polis ekipleri, kimliklerini belirledikleri iki firari şüphelinin yakalanması için çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin Esenyurt'ta bulunduğu belirlendi.
Bunun üzerine düzenlenen operasyonda motosikleti kullanan ve silahla ateş ettiği belirlenen iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
İKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan iki şüpheli, 13 Ekim'de adli makamlara sevk edildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.