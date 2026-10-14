Spor yazarları Galatasaray'ın Barcelona mücadelesini değerlendirdi: Kalite ve güç farkı!
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci hafta maçında Barcelona'ya sahasında 4-1 mağlup oldu. Spor yazarları, Galatasaray-Barcelona maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya kaybeden Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"KAZANIMLARI ARTIRMANIN YOLLARI"
CEM DİZDAR: Başlamadan kararını vermiş çok insan vardı ve Barcelona’nın kazanacağı kesin görünüyordu onların gözünde. Öyle de ilerledi ilk devre. Top onlarda, baskı onlardaydı ve bu da normaldi. Tekrarlarla oluşturdukları alışkanlıkları üst düzeydeydi. Merak, Galatasaray’ın neler yapacağındaydı. İlk devre boyunca top ayağında çok az kalmışken genel olarak yüksek toplarla oynamayı tercih etti Okan Buruk’un takımı. Lakin en öndeki Osimhen henüz o topları olumlu hale getirecek fiziksel düzeyden uzaktı. 28. dakikadaki Batrakov golü ise o ana kadarki Galatasaray oyununun adeta tekzibi niteliğindeydi! Barış Alper Yılmaz etkisiyle dindirilen Barcelona hücumu, Uğurcan Çakır’dan başlayıp Batrakov tarafından olgunlaştırılıp Leao üzerinden yine Batrakov tarafından bitirildi. Golde tüm sahayı temassızca aşan üç oyuncu gayet pratik bir gol atmış oldu. Ancak defanstan çıkmaya çalışırken ön alan baskısına yakalanıp, Joao Garcia’nın golü engellenemeyince devamında olacaklar da sanki belli oldu. (Fanatik)
"DAHA DA SIKINTI YARATACAK"
Attila Gökçe: "Uzun pas sevdasından da önemli gördüğüm arıza Galatasaray’ın savunma güvenliğinin giderek azalmasıdır. Süper Lig’de de sıkça tekrarlanan arızalar korkarım ki Galatasaray’ın iç hat ve dış hat yolculuklarında daha da sıkıntı yaratacak. Bir şey daha: Torreira ve Lemina da bilinen değerleriyle oyuna katılamadılar. Fizik güçlerindeki yetersizlikler, zor maçlarda olmadık arızalara yol açıyor. Elbette saygı duyulacak bir konuğu ağırladık. Transfere harcadıkları para filan hiç de önemli değil. Ama böylesine güçlü bir takımı 25,3 yaş ortalamasıyla dünyanın 1 numarası konumuna taşımak… İşte “süper” (üstün) yönetim becerisi… Hansi Flick’i de alkışlamalıyız." [Milliyet]
"KALİTE VE GÜÇ FARKI"
OSMAN ŞENHER: Evet, dün maça gelen 50 bin taraftar çok üzüldü. Yapacak bir şey yok. Barcelona’nın futbol çizgisi ile Galatasaray’ın çizgisi çok farklı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak takımların başında dün gece seyrettiğimiz Barça geliyor. Tamam ilk yarı sarı-kırmızılılar çok direndi. Bu yüzden devreyi de berabere bitirdiler. İkinci yarı fizik olarak futbolcuların çoğu oyundan düştü. Katalan ekibi de istediği gibi oyunu kontrol etti, gol pozisyonuna girdi, fileleri havalandırdı. Resmen, temsilcimizin gücü yetmedi. Yetmesi de mümkün değil, adamların kadrosu çok kaliteli. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden Flick, harika bir sistem kurmuş. Hiç zorlanmadan da üç puanı aldılar. Galatasaray ilk yarıdaki futbolu devam ettirebilseydi, skor böyle olmazdı. Leao, Batrakov’un golünün pasını verdi. 3-4 kere de rakip kaleye gitti ama verdiği paslar yerini bulmadı. İkinci yarı zaten sahada yoktu. Osimhen uzun bir sakatlıktan çıktı, o da eski temposunda değil ve devamlı ofsaytta kalıyor. Torreira ile Lemina da çabukluklarını kaybetmişler. Süper Lig’de bunu anlamıyoruz ama Avrupa’nın iyi takımıyla oynayınca ortaya çıkıyor. Kasımpaşa maçında Barış Alper karşılaşmanın yıldızıydı. Dün gece de sağ bekte oynadı, resmen takımın sağ tarafı çöktü. Batrakov ilk yarıda çok iyiydi. İkinci yarı arkadaşları hücuma çıkmayınca o da kayboldu gitti. Esas sorun ise defansta. Tamam Sanchez’i yere göğe sığdıramıyoruz ama öyle değil, çok hata yapıyor. Artık tadı kaçtı cinsinden hatalar. Okan Buruk atletik bir kadro sahaya çıkarmış, o kadronun da oynayacağı bu kadar. Ne çok kaliteli bir sağ beki ne de Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir sol stoperi var. Dün geceki maç için taraftar karalar bağlamasın. Bizim bütçelerimizle Barcelona kalitesinde bir takım kuramayız, Türkiye’de hiçbir takım da kuramaz. Sonuçta Barcelona galibiyeti hak etti, fazla söyleyecek bir şey yok. (MİLLİYET)
"SÖYLEYECEK BİR ŞEY YOK"
AHMET ÇAKAR: "Galatasaray dün gece uzak ara dünyanın en iyi takımına karşı attığı gol dışında hiçbir varlık koyamadan kaybetti. Aslında söylenecek bir şey yok. Hele bir ikinci yarı vardı ki tam bir kâbus. Aslında skor daha da farklı olabilirdi. Ama yine de söylenecek fazla bir şey yok. Tartışmasız dünyanın uzak ara en iyi takımı. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun en büyük favorisi ve zaten İspanya şampiyonu oldular bile." [Sabah]
"ÇABUK KIRILMALARINA ŞAŞIRDIM"
LEVENT TÜZEMEN: "Barcelona'ya karşı oynamak gerçekten çok zor. Özellikle Yamal, tam bir futbol cambazı. Gordon'a attırdığı gol öncesi yaptığı çalımlar göz kamaştırdı. İlk yarı 1-1 içeri girmek Galatasaray adına büyük bir avantajdı. Hele Barış'ın attığı golün ofsayta takılması şanssızlıktı. Gerçek şu; Barcelona her takımı çok rahat yener. İstedikleri zaman vites yükseltiyorlar gerektiğinde topa basıp rakibe top göstermeden öldürücü paslar yapıyorlar. Mağlubiyeti doğal karşılayabilirim ama 2-1 sonrası Devler Ligi'nde oynayan Galatasaraylı oyuncuların çok çabuk kırılmalarına şaşırdım. Bardağın dolu tarafından bakarsam beraber izlediğim dostlarıma da anlattım, diğer maçlarda özellikle Barça'ya ilk yarıda oynadıkları disiplinli, mücadeleci ve coşkulu oyunlarını sahaya yansıtırlarsa lig aşamasında yeterli puanı alabilirler." [Sabah]
"ENSEYİ KARARTMAMAK LAZIM"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Peş peşe gelen Barcelona gollerinden sonra tribünlerin de enerjisi düştü. İşler sahada kötüye gidince Okan hocadan üç hamle birden geldi. Batrakov, Lemina ve Yunus kenara gelirken; Sara, Lesley ve Sane oyuna dahil oldu. Geriye düşünce oyun disiplininden koptuk. Barcelona ceza sahamızda adeta cirit atmaya başladı. Barcelona dur-durak bilmeden 50 ile 65 arasında 3 gol birden attı. Bu 15 dakikalık bölüme de Yamal damgasını vurdu. İlk yarıda Barcelona karşısında dik durduk, sağlam durduk, etkili de olduk. Ama ikinci yarıda dünyanın en formda takımı karşısında ayakta kalamadık. Direnç gösteremedik. En büyük silahımız Osimhen, sakatlıktan yeni çıktığı için formsuz ve etkisiz bir günündeydi. Maç boyunca yakaladığı her pozisyonda ofsayta düştü Osimhen. Yamal ve arkadaşları, Rams Park'ta farka gitti. Enseyi karartmamak lazım. Galatasaray'ın önünde daha 6 maç var. Kolay bir fikstür bizi bekliyor. Haydi Galatasaray! Devler Ligi'nde daha yazacağın çok tarih var!" [Fotomaç]