Aydın'da yangın geçtiğimiz gün gece saatlerinde Karacasu ilçesi Çamarası Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların müdahale ettiği yangın bölgesine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etmeye başladı.

Hayatını kaybeden Tayfun Çınar.

ÜÇ KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yanan evde bulunan baba Mehmet Çınar, anne Meryem Çınar ve oğulları Tayfun Çınar vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Vücutlarında yanıklar oluşan üç kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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ÖNCE ANNE VE OĞLU YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavileri süren yaralılardan anne Meryem Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Düzenlenen cenaze töreninin ardından anne Meryem Çınar, toprağa verilirken, saatler sonra hastanede tedavisi devam eden oğlu Tayfun Çınar da hayatını kaybetmişti.

BABADAN DA ACI HABER GELDİ

Anne ve oğlunun ani ölümü ilçeyi yasa boğarken, yangında yaralanan baba Mehmet Çınar'dan da kötü haber geldi. Yangında alevlerin ortasında kalarak ağır yaralanan 55 yaşındaki baba Mehmet Çınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

EŞİ İLE OĞLUNUN YANINA DEFNEDİLECEK

Baba Mehmet Çınar’ın cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Çamarası Mahallesi’nde eşi ve oğlunun yanına defnedilecek. Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma ise geniş çaplı olarak sürüyor.