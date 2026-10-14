Bartın'da yürek yakan kaza, 23 Ekim 2025’te Bartın-Zonguldak kara yolunun Çatmaca mevkiinde meydana geldi.

EDANUR KALDIRIMDA YÜRÜYORDU

Furkan Turan’ın (26) kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımda servis aracını beklemek için durağa doğru yürüyen Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi son sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu’na çarptı.

SÜRÜCÜ 0.83 PROMİL ALKOLLÜYDÜ

Tatlıoğlu, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Polisin 0.83 promil (yasal sınır 0.50) alkollü olduğunu tespit ettiği sürücü Furkan Turan, gözaltına alınıp tutuklandı.

DAVA AÇILDI 12 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Cumhuriyet savcılığının hazırladığı iddianameyle sanık Furkan Turan hakkında ‘Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmak’ ve ‘Bilinçli taksirle öldürme ve yaralama’ suçlarından 2 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

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"AİLEME KAVUŞMAK İSTİYORUM" DEDİ

Bugün görülen davanın 3’üncü duruşmasına tutuklu sanık Furkan Turan, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mağdur avukatları ile Edanur Tatlıoğlu’nun ailesi de duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlandı. Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu sanık Furkan Turan, “Bilerek ve isteyerek suç işlemedim. Pişmanım, tahliye olmak ve aileme kavuşmak istiyorum” dedi.

SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma sonunda kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Furkan Turan’ı ‘Taksirle öldürme’ suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanığın tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak hükümle birlikte tahliyesine karar verdi. Sanığın ehliyetine de 1 yıl 6 ay süreyle el konuldu.