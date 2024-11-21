İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
Bursa'da, 40 yaşındaki Cüneyt İ., işe gitmek için evden çıktı. Kısa süre sonra eve geri dönen eşine "Neden geldin" diye soran 38 yaşındaki Sümeyra İ., başına aldığı çekiç darbeleriyle ağır yaralandı. Durumunun ciddi olduğu öğrenildi
Bursa'da kan donduran olay, dün saat 08.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi.
İŞE GİTMEDİ EVE GERİ DÖNDÜ
DHA'da yer alan habere göre mobilya firmasında çalışan Cüneyt İ. (40), iddiaya göre sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak kısa süre sonra eve geri döndü.
"EVE NEDEN GELDİN" DİYE SORDU
Sümeyra İ. (38), eşine neden eve geri döndüğünü sorunca sinirlenen Cüneyt İ., çekiçle eşinin başına defalarca vurdu.
KOMŞULARI KANLAR İÇİNDE BULDU
Sümeyra İ., başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, Cüneyt İ. kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, Sümeyra İ.’yi, yerde yaralı halde yatarken buldu.
KAFATASINDA KIRIKLAR VAR
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Sümeyra İ.’nin kafatasında kırık olduğu belirlendi.
KADININ DURUMU AĞIR
Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan Sümeyra İ.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cüneyt İ., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.