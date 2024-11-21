Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap! | Son dakika haberleri

        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!

        Bursa'da, 40 yaşındaki Cüneyt İ., işe gitmek için evden çıktı. Kısa süre sonra eve geri dönen eşine "Neden geldin" diye soran 38 yaşındaki Sümeyra İ., başına aldığı çekiç darbeleriyle ağır yaralandı. Durumunun ciddi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 08:18 Güncelleme: 21.11.2024 - 08:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşe giden eşi eve geri geldi... "Neden geldin" sorusuna çekiçle cevap!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da kan donduran olay, dün saat 08.00 sıralarında, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi 1’inci Mesudiye Sokak’ta meydana geldi.

        İŞE GİTMEDİ EVE GERİ DÖNDÜ

        DHA'da yer alan habere göre mobilya firmasında çalışan Cüneyt İ. (40), iddiaya göre sabah işe gitmek üzere evden çıktı. Ancak kısa süre sonra eve geri döndü.

        "EVE NEDEN GELDİN" DİYE SORDU

        REKLAM

        Sümeyra İ. (38), eşine neden eve geri döndüğünü sorunca sinirlenen Cüneyt İ., çekiçle eşinin başına defalarca vurdu.

        KOMŞULARI KANLAR İÇİNDE BULDU

        Sümeyra İ., başına aldığı darbelerle kanlar içinde kalırken, Cüneyt İ. kaçtı. Sesler üzerine eve gelen komşuları, Sümeyra İ.’yi, yerde yaralı halde yatarken buldu.

        KAFATASINDA KIRIKLAR VAR

        Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’nde kaldırılan Sümeyra İ.’nin kafatasında kırık olduğu belirlendi.

        KADININ DURUMU AĞIR

        Beyin cerrahi servisinde tedaviye alınan Sümeyra İ.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Cüneyt İ., polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Meteoroloji'den 49 il için sarı kod! Sağanak ve fırtına var!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Marmara'da lodos nedeniyle deniz seferleri iptal!
        Bitcoin'de yeni zirve
        Bitcoin'de yeni zirve
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        İzmir'de polislere silahlı saldırı! 3 yaralı
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        Trump'ın zaferine üzülene İtalya'da 1 euro'ya ev
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        İşte sendikaları isyan ettiren vergi
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Uyku pozisyonunuz kişiliğiniz hakkında ne diyor?
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Daha önce mimarın öldürüldüğü iş yerinde bu kez galerici öldürüldü
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        Muz serasında kasanın halatı koptu: 2 ölü, 2 ağır yaralı
        "Beni taciz etti"
        "Beni taciz etti"
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        ABD'den ateşkese 4. veto!
        Mobilya imalathanesi alev alev yandı
        Mobilya imalathanesi alev alev yandı
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Komisyondaki gerginlikle ilgili açıklama
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya İngiliz füzeleriyle saldırı
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        "Hastane sahibi yoğun bakımdaki kameraları çıkarttı!"
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        İsrail'den Suriye'ye saldırı: 36 ölü
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Beşiktaş yeni mobil uygulamasını tanıttı!
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz
        Forvetsiz değil hedef santrforsuz