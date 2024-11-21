A Milli Takım'ın play-off'taki muhtemel rakiplerini tanıyalım!
UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçta Karadağ'a mağlup olan ve Galler'in de galibiyetiyle birlikte 2. sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımımız'ın bu sonucu dış basında yankı uyandırdı. Ayrıca ay-yıldızlıların play-off'lardaki muhtemel rakipleri belli olurken; 2024 Dünya Kupası'nda hangi torbada yer alacağı da netleşti.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grubu'n son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımımız; Galler'in de İzlanda'yı 4-1 mağlup etmesiyle birlikte grubu 2. sırada tamamladı.
Son maça 2 puan avantajla girmesine rağmen grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım'ın bu sonucu dış basında da büyük yankı uyandırdı.
"TÜRKLERİN ÇÖKÜŞÜ"
La Gazette Dello Sport: Türklerin çöküşü Galler'in yolunu açtı. Krstovic'in hat-trick'i Kenan Yıldız'ın beraberlik golünü gölgede bıraktı.
"ARDA GÜLER'E AĞIR DARBE"
AS: Arda Güler'e ağır darbe. Türkiye beraberliğin bile yettiği Karadağ'da gafil avlandı ve cehennemi yaşadı.
"TÜRKİYE FIRSATI DEĞERLENDİREMEDİ"
Kicker: Türkiye, A Ligi'ne yükselme fırsatını değerlendiremedi. 1 puan Türkiye'nin direkt A Ligi'ne yükselmedi için yeterli olacaktı.
"PLAY-OFF'LARA MAHKUM EDİLDİLER"
Marca: Arda Güler'in Türkiye'si Karadağ'da cehennemi yaşadı ve play-off'lara mahkum edildi.
A Ligi'ne çıkmak için play-off oynayacak Bizim Çocuklar'ın, muhtemel rakipleri de belli oldu.
İskoçya, Macaristan, Sırbistan ve Belçika'dan biriyle eşleşecek ay-yıldızlılar, üst tura yükselmek için çaba gösterecek.
İşte bu turdaki rakiplerimizden son bilgiler...
İSKOÇYA
A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile karşılaşan İskoçya; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 3. sırada yer aldı. 7 gol atan İskoçya, kalesinde ise 8 gol gördü.
BELÇİKA
A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya ve İsrail'in olduğu grupta Belçika; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Rakip kalelere 6 gol yollayan Belçika, 9 gole ise engel olamadı.
MACARİSTAN
A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.
SIRBİSTAN
A Ligi 4. Grup'ta İspanya, Danimarka ve İsviçre'yle kozlarını paylaşan Sırbistan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 6 puan topladı. 3 gol atan Sırbistan, kalesinde 6 gol gördü.
PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN OYNANACAK?
Uluslar Ligi'ndeki play-off maçları 20-23 Mart 2025 tarihleri arasında oynanacak. A Milli Takım'ın rakibinin belli olacağı kura çekimi ise 22 Kasım Cuma günü yapılacak.
DÜNYA KUPASI TORBALARI DA NETLEŞTİ
A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde yer alacağı torba Karadağ maçı sonrası netleşti. İşte Bizim Çocuklar'ın torbası ve muhtemel rakipleri...
KURALAR NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde 2. torbada yer alacak. 13 Aralık Cuma günü Dünya Kupası elemeleri kuraları çekilecek.
1. TORBA
İspanya, Almanya, Portekiz, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, Belçika, İsviçre, Avusturya.
2. TORBA
TÜRKİYE, Ukrayna, İsveç, Galler, Macaristan, Sırbistan, Polonya, Yunanistan, Romanya, Slovakya, Çekya, Norveç.
3. TORBA
İskoçya, Slovenya, İrlanda, Arnavutluk, Makedonya, Gürcistan, Finlandiya, İzlanda, Kuzey İrlanda, Karadağ, Bosna Hersek, İsrail.
4. TORBA
Bulgaristan, Lüksemburg, Kosova, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Azerbaycan, Estonya, Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Letonya, Litvanya.
5. TORBA
Moldova, Malta, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn, San Marino.