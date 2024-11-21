Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını beklentilere paralel bir şekilde yüzde 50’de sabit tuttu. Böylece 8 toplantı üst üste faize dokunulmamış oldu.

"İŞLENMEMİŞ GIDA ENFLASYONU YÜKSEK SEYRİNİ SÜRDÜRMEKTEDİR"

PPK tarafından yayımlanan karar metninde ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi. Son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima ettiği ifade edilen karar metninde "Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir. Geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonu yüksek seyrini sürdürmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir" denildi.