Şarkıcıların enflasyon üzerindeki kaşe zamları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da şarkıcıların yılbaşı ücretleriyle ilgili rakamlar havada uçuşuyor. Kaşelerin oldukça yüksek olması dikkat çekti. Şarkıcılar, bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Resmi olarak açıklanan enflasyon % 65 iken bazı şarkıcıların yılbaşı konserlerinde kaşe ücretlerine daha fazla oranda zam yaptıkları görüldü.

Bazı şarkıcıların kaşe zammı, enflasyonun altında kaldı.

ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKANLAR

♦ Gülşen

2023... 3.500.000 TL 2024... 8.000.000 TL Artış... % 128 REKLAM ♦ Hadise

2023... 4.500.000 TL 2024... 10.000.000 TL Artış... % 122 ♦ Sibel Can

2023... 4.000.000 TL 2024... 8.000.000 TL Artış... % 100 ♦ Yıldız Tilbe

2023... 3.500.000 TL 2024... 7.000.000 TL Artış... % 100 ENFLASYONUN ALTINDA KALANLAR REKLAM • Sıla

2023... 4.000.000 TL 2024... 6.000.000TL Artış... Artış % 50 • Kenan Doğulu

2023... 5.000.000 TL 2024... 7.000.000 TL Artış... % 40 •Ajda Pekkan