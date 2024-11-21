Şarkıcıların enflasyon üzerindeki kaşe zamları
Bazı şarkıcılar, yılbaşı konser ücretlerine enflasyon üzeri zam yaparken, bazılar şarkıcılar kaşelerini enflasyonun altında güncelledi
Her yıl olduğu gibi bu yıl da şarkıcıların yılbaşı ücretleriyle ilgili rakamlar havada uçuşuyor. Kaşelerin oldukça yüksek olması dikkat çekti. Şarkıcılar, bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Resmi olarak açıklanan enflasyon % 65 iken bazı şarkıcıların yılbaşı konserlerinde kaşe ücretlerine daha fazla oranda zam yaptıkları görüldü.
Bazı şarkıcıların kaşe zammı, enflasyonun altında kaldı.
ENFLASYONUN ÜZERİNE ÇIKANLAR
♦ Gülşen
2023... 3.500.000 TL
2024... 8.000.000 TL
Artış... % 128
♦ Hadise
2023... 4.500.000 TL
2024... 10.000.000 TL
Artış... % 122
♦ Sibel Can
2023... 4.000.000 TL
2024... 8.000.000 TL
Artış... % 100
♦ Yıldız Tilbe
2023... 3.500.000 TL
2024... 7.000.000 TL
Artış... % 100
ENFLASYONUN ALTINDA KALANLAR
• Sıla
2023... 4.000.000 TL
2024... 6.000.000TL
Artış... Artış % 50
• Kenan Doğulu
2023... 5.000.000 TL
2024... 7.000.000 TL
Artış... % 40
•Ajda Pekkan
2023... 6.000.000 TL
2024... 7.000.000 TL
Artış... % 17