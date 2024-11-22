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        Haberler Gündem 3. Sayfa İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi - Son dakika özel haber | Son dakika haberleri

        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi

        Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde Habertürk, evde incelemesi yapılan halıların o ana ait çekilen fotoğraflarına ulaştı. Jandarma ekipleri Narin'in kayıp olduğu dördüncü günde Arif Güran'in evinde inceleme yaptı. Yapılan ilk incelemede evde bulunan bazı yastık kılıfları, battaniye ve Narin'e ait bir kısım kıyafet laboratuvara gönderilmek üzere el konuldu. Soruşturmanın devamında bu kez evde bulunan bütün halıların üzerinde mavi ışık taraması yani luminol çalışması yapıldı. Yapılan tüm bu çalışmalarda elde edilen muhtelif sayıda kıl örnekleri, halılar üzerinde bulunan lekeler numaralandırılarak incelenmek üzere alındı. İlk incelemede halıların yıkandığına dair bir bulgu görülmedi. Genişletilen soruşturma kapsamında halılar ikinci kez incelenmek üzere laboratuvara gönderildi

        Giriş: 22.11.2024 - 12:01 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:07
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        İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi
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        Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama sürüyor.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Arif Güran’ın evinde incelenen tüm halıların o ana ait çekilen fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.

        3 GÜN SONRA SORUŞTURMA DEĞİŞTİ

        21 Ağustos günü kayıp başvurusu üzerine 8 yaşındaki Narin Güran ‘kayıp’ olarak aranmaya başlandı. Narin en son okulun güvenlik kamerasına saat 15.11’de arkadaşlarından ayrılarak patika yoldan eve doğru yürürken görüldü.

        3 günlük arama sonrası Narin’in bulunmaması üzerine savcılığın talimatıyla soruşturma normal ‘kayıp’ olmaktan çıktı. Ve soruşturma Narin’in öldürülmüş olma ihtimali üzerine dönüştürüldü. Başlatılan bu soruşturmada, ilk incelenen yer Narin Güran’ın evi ve çevresi oldu.

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        BATTANİYE VE YASTIK KILIFLARI

        24 Ağustos günü evde yapılan ilk incelemede, bir adet forma, yastık kılıfları, siyah bir tişört, battaniye, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası ve bir çift ayakkabı incelenmek üzere Van Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Gönderilen bu bulgular üzerinde kan tespit, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi.

        HALILARA CSI ARAMASI

        Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin odalarında serili bulunan ve katlanmış olarak evde yer alan tüm halı ve yolluklar üzerinde, sperm, kan, kıl, tüy, tükürük izi, ter izi, kusmuk izi gibi olayla bağlantılı olabilecek şüpheli bir bulguya ulaşmak için mavi ışık yani luminol çalışması yaptı.

        HALILARDA LEKELER DİKKAT ÇEKTİ

        Mavi ışıkla incelenen tüm halı ve yolluklarda şüpheli görülen lekeler ve bulgular tek tek numaralandırıldı. Tüm bu çalışmalar hem fotoğraflandı hem de kameraya alındı. Gözle görülen bazı lekelerin de görüldüğü halıların yıkandığına dair bir bulgu tespit edilemedi. Halı ve yolluk üzerinde muhtelif sayıda kılların arasında bulunduğu 37 bulgu tespit edilerek alındı.

        KRİMİNALE GÖNDERİLDİ

        İncelenen halı ve yolluklarda elde edilen ‘muhtelif sayıda kıl örnekleri ile leke bulgularıyla birlikte evden alınan diğer eşyalar incelenmek üzere Van Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Gönderilen bu bulgular üzerinde kan, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi.

        HALILARA İKİNCİ İNCELEME

        Jandarma tarafından yapılan bu soruşturma kapsamında incelenen 16 halı ve 4 yolluk 17 Eylül'de el konularak incelenmek üzere Van Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede sperm ve kan örneğine rastlanılmadığı belirtildi.

        ODANIN TABANINDA İZ ALINDI

        Öte yandan 24 Ağustos günü Arif Güran’ın evinde başlanan inceleme, 25 Ağustos günü de devam etti. Evde yapılan mavi ışık incelemesinde, evin giriş sağ tarafından bulunan odanın beton olan taban kısmında kan izleri olduğu değerlendirilen kırmızı renkli lekeler olduğu tespit edildi. Savcılığın talimatı üzerine olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan luminol sistemi ile tespit edilen lekelerin incelenmek üzere alındığı ortaya çıktı. Lekelerde yapılan incelemede bir DNA izine rastlanılmadığı öğrenildi.

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