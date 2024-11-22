İşte Narin soruşturmasındaki o halılar! İkinci kez incelendi

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yargılama sürüyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Arif Güran’ın evinde incelenen tüm halıların o ana ait çekilen fotoğrafları soruşturma dosyasına girdi.

3 GÜN SONRA SORUŞTURMA DEĞİŞTİ 21 Ağustos günü kayıp başvurusu üzerine 8 yaşındaki Narin Güran ‘kayıp’ olarak aranmaya başlandı. Narin en son okulun güvenlik kamerasına saat 15.11’de arkadaşlarından ayrılarak patika yoldan eve doğru yürürken görüldü. 3 günlük arama sonrası Narin’in bulunmaması üzerine savcılığın talimatıyla soruşturma normal ‘kayıp’ olmaktan çıktı. Ve soruşturma Narin’in öldürülmüş olma ihtimali üzerine dönüştürüldü. Başlatılan bu soruşturmada, ilk incelenen yer Narin Güran’ın evi ve çevresi oldu.

REKLAM BATTANİYE VE YASTIK KILIFLARI 24 Ağustos günü evde yapılan ilk incelemede, bir adet forma, yastık kılıfları, siyah bir tişört, battaniye, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası ve bir çift ayakkabı incelenmek üzere Van Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Gönderilen bu bulgular üzerinde kan tespit, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi. HALILARA CSI ARAMASI Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri evin odalarında serili bulunan ve katlanmış olarak evde yer alan tüm halı ve yolluklar üzerinde, sperm, kan, kıl, tüy, tükürük izi, ter izi, kusmuk izi gibi olayla bağlantılı olabilecek şüpheli bir bulguya ulaşmak için mavi ışık yani luminol çalışması yaptı.

HALILARDA LEKELER DİKKAT ÇEKTİ Mavi ışıkla incelenen tüm halı ve yolluklarda şüpheli görülen lekeler ve bulgular tek tek numaralandırıldı. Tüm bu çalışmalar hem fotoğraflandı hem de kameraya alındı. Gözle görülen bazı lekelerin de görüldüğü halıların yıkandığına dair bir bulgu tespit edilemedi. Halı ve yolluk üzerinde muhtelif sayıda kılların arasında bulunduğu 37 bulgu tespit edilerek alındı.

KRİMİNALE GÖNDERİLDİ İncelenen halı ve yolluklarda elde edilen ‘muhtelif sayıda kıl örnekleri ile leke bulgularıyla birlikte evden alınan diğer eşyalar incelenmek üzere Van Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Gönderilen bu bulgular üzerinde kan, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi. HALILARA İKİNCİ İNCELEME Jandarma tarafından yapılan bu soruşturma kapsamında incelenen 16 halı ve 4 yolluk 17 Eylül'de el konularak incelenmek üzere Van Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan ilk incelemede sperm ve kan örneğine rastlanılmadığı belirtildi.