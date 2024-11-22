CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmede, CHP'ye üyelik için yurtdışında yapılan başvuruların incelenmesi talebini ilettiğini söyledi. Teğmenlere yönelik soruşturma hakkında konuşan Özel, "28 Şubat sürecine doğru çekme gibi bir gayretleri var" dedi. "CHP'de aday sorunu yok" diyen CHP lideri, "Şu anda 2 isim var öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özgür Özel, aralarında Habertürk Editörü Mahir Kılıç'ın da bulunduğu gazetecilere açıklamalar yaptı. MİT BAŞKANI İLE GÖRÜŞME: YURTDIŞI BAŞVURULARI İÇİN DESTEK İSTEDİM CHP lideri Özgür Özel, CHP'de görev almak için yurtdışında yapılan başvuruların incelenmesi için MİT'ten destek istediklerini açıkladı. Özel, MİT Başkanı İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı. REKLAM Özel şunları söyledi:

"Amerika'da 52 eyalette Cumhuriyet Halk Partisi temsilciliği ve temsilcilikte görev almak için başvurular var. Biz de Amerika'daki ve Almanya'daki FETÖ başta olmak üzere başka terör örgütlerinin CHP örgütlerine sızıp da yarın 'Bak bunun üyesi FETÖ'cü' gibi bir durumla muhatap olmamak için İbrahim Kalın'a yurt dışında bize yapılan başvurularla ilgili istihbarat desteği, FETÖ ve PKK, diğer terör örgütleri konusunda sordum. O da 'Büyük bir memnuniyetle destek verebiliriz' dedi. 15 sorumuz vardı MİT Başkanı'na, bunların 9'una yanıt verdi, 6'sına verilmedi. O, 6 soruyu da ben Sayın Başkan'a yönettim, o da o sorulara samimiyetle ve olabildikçe açıklıkla yanıtladı. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak siyasi tartışmaların içine çekmemek ve yanıtlayamayacağı sorular sormamaya özen gösterdi. Abdullah Öcalan'la bir pazarlık var mı? Mesela MİT'in yanıtlayamayacağı, yanıtlarsa da yanıtını tatmin etmeyeceği bir soru. Abdullah Öcalan'la gizli bir pazarlık var mı, gibi gündelik siyaset için çok elverişli bir polemik alanına MİT'e sormadık."

REKLAM TEĞMENLERE SORUŞTURMA: 28 ŞUBAT SÜRECİNE DOĞRU ÇEKME GAYRETİ Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında teğmenler hakkında açılan soruşturmayı değerlendiren Özgür Özel, "Meselenin ne Ebru'yla ne diğer teğmenlerle ilgisi yok. Mesele Tayyip Bey ile benim aramda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart zaferi ve sonraki seyri. kendisine sürekli 'Efendim işte bu süreç CHP'ye yarıyor, CHP'yi eski CHP'ye döndürmeniz lazım' deniliyor. Onun için nasırımıza basıp duruyor. Onun için elverişli bir alan ve bu meseleyi mümkün mertebe 'cunta, darbe girişimi' diyerek 28 Şubat sürecine doğru çekme gibi bir gayretleri var. Teğmenler atılırsa ordudan, günü geldiğinde de onları geri alırız ama görevleri gereğince bu işe engel olabilecekken engel olmayan ya da sessiz kalan kim varsa, teğmenler geri geldiği gün onlar gider" dedi.

"ERDOĞAN TEDİRGİN VE BEKLİYOR" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarını değerlendiren Özel, "İlk açılım sürecindeki gibi bir toplumsal taban bulmadı. Çünkü Devlet Bey, deyim yerindeyse son söyleyeceğini ilk söyledi, sonda bile söylenmeyecek bir şey. Bodoslama girdi meseleye olmadık bir yerden başladı. Son gün, bir karar verilmeden önce şehit ailelerini dinleyeceğiz onlar 'evet' ediyorsa ben de he diyeceğim. Tayyip Bey 'Destekliyorum' falan diyor, Devlet Bey'in söylediği cümlelerini söylemeden Devlet Bey'e destek verdiğini, aralarında sorun olmadığını söylüyor. Erdoğan, Bahçeli ile ilgili meselede halen daha tedirgin ve bekliyor. Çünkü Bahçeli'nin ortaya koyduğu, terörün bitirilmesine yönelik evrensel birikimlere uygun tutum değil" ifadelerini kullandı.

"ADAY SORUNU YOK, ADAY BELİRLEME GÜNDEMİ VAR" Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuşan Özgür Özel, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin an itibariyle bir aday sorunu yok, adayı belirleme gündemi var. Ben kendim aday olmamaya karar verdim. Şu anda 2 isim var Öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var" dedi. REKLAM Özel şunları söyledi: "2 ismin kavga etmesi, didişmesi gibi hayaller kuran bir iktidarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin an itibariyle bir aday sorunu yok, adayı belirleme gündemi var. Ben kendim aday olmamaya karar verdim. Şu anda 2 isim var öne çıkan ama önümüzde daha çok zaman var. Yarın öbür gün belki bir başka aday çıkar, onu da bilmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin adaylığının önünü kesecek bir ön kabulle hareket edemez."

"FEDAKARLIK YAPANA BAŞKA SORUMLULUK" Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını değerlendiren Özel, "Mansur Bey, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olmaksızın Ankara Büyükşehir belediye Başkan adaylığını dahi kabul etmedi. Geçmişte de bu konuda zaten çok doğru bir pozisyon tuttu; 'Partim aday yapmadıktan sonra benim başka yerde ne işim var' demişti. Aynı noktadayız. Muhalefetin bir adayda ortaklaşmasında fayda var. İlk genel seçimden de birinci çıkma hedefimiz var. Bu hedef doğrultusunda üstüne sorumluluk düşen, sorumluluk alacak, fedakarlık yapana da yarın başka bir sorumluluk düşecek. Fedakarlığı ile uyumlu bir başka yere aday olabilecek" dedi.

HAMAS'IN SİYASİ BÜROSUNU TÜRKİYE'YE TAŞIMA İDDİASI CHP lideri Özel, Hamas'ın siyasi bürosunu Türkiye'ye taşıyacağı iddiaları hakkında, "Vallahi hiç hayra yormam. Hamas'ın siyasi bürosunu Türkiye'ye taşımasını. Türkiye için çok yeni güvenlik riskleri yaratacak. Türkiye'yi İsrail ile Hamas'ın hesaplaştığı bir alan haline getirebilecek. Israil'in Hamas operasyonlarının yaşandığı bir coğrafya yapabilir" ifadelerini kullandı.