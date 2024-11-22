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        Haberler Yaşam Babasından kalan 1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor

        Babasından kalan 1951 model 'Efsane'yi orijinal haliyle koruyor

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Hamdi Toraman, baba yadigarı 1951 model Austin marka kamyonuna özenle bakıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 12:43 Güncelleme: 22.11.2024 - 12:43
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        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde babası Hamdi Toraman'ın hayatını kaybetmesi üzerine, kamyon Ahmet Hamdi Toraman'a yadigar olarak kaldı.

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        AA'nın haberine göre Toraman, babasının vefatı sonrası bir köşede duran kamyonu 25 yıl önce kendi imkanlarıyla tamir etti.

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        Kamyonun bakımlarını yapan Toraman, kapıları terse açılan ve kol çevrilerek çalıştırılan nostaljik kamyonuna gözü gibi bakıyor.

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        Toraman, bazı sinema filmlerinde de kullanılan Efsane 51 adını verdiği kamyon için evinin yanına kapalı park yaptırdı.

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        Kamyonunu çekme belgeli olarak festival gibi etkinliklerde kullanan Toraman, evinin bahçesinde kamyonunu çalıştırıp temizliyor, Ceylanköy'de gezmeye çıkıyor.

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        "ÖMRÜM OLDUĞU SÜRECE ONU AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞACAĞIM"

        Toraman, kamyonun direksiyonuna her geçtiğinde eski yıllarını gözünde canlandırdığını söyledi.

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        Zamanında babasının yük taşımacılığı yaptığı kamyonunu çok sevdiğini belirten Toraman, elinden geldiği kadar kamyonuna özenle bakacağını ifade etti.

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        Geleceğe sağlam adımlarla gitmenin geçmişe sahip çıkmakla olacağına inandığını söyleyen Toraman, "Şöyle bir felsefem var benim, 'Geçmişine sahip çıkmayan geleceğine sahip çıkamaz'. Onun için ben elimden geleni yaptım. Benim için geçmişimi ifade ediyor" dedi.

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        "EFSANE'NİN HER PARÇASI ORİJİNAL"

        Toraman, "Efsane 51"in her parçasının orijinal olduğunu kaydetti.

        Kamyonuyla davet edildiği festivallere katıldığını dile getiren Toraman, "Tören geçişlerinde milletin elleri birbirine vurmaktan kabarıyor. O kadar hoşuma gidiyor ki, o kadar gururlanıyorum ki gökyüzünde uçuyorum gibi hissediyorum kendimi. O kadar güzel" ifadelerini kullandı.

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        "SATMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

        Direksiyonun başına geçtiğinde kendini dünyanın en şanslı insanı olarak hissettiğini belirten Toraman, kamyonunu satın almak isteyenlerin de olduğunu kaydetti.

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        Kamyonunu satmayı düşünmediğini vurgulayan Toraman, "Elimden geldiği kadar, ömrüm olduğu sürece onu ayakta tutmaya çalışacağım. Benim gençliğim onunla geçti. Kimsede kamyon yoktu, babamın kamyonu vardı. Ne kadar güzeldi. Bana nasip oldu. Onu çok seviyorum, bulsam cebimde taşıyacağım. Benim için dünyanın en güzeli bu" diye konuştu.

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        #efsane
        #Ahmet Hamdi Toraman
        #kırklarel
        #Lüleburgaz
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