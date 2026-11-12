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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!

        Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!

        İstanbul Güngören'de, bir daireye pencereden hırsızlık amacıyla girmeye çalışan kişi pencerede asılı kaldı. Şüpheli kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hırsızın havada asılı kaldığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 09:00 Güncelleme:
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        İstanbul'da şoke eden olay, sabah saatlerinde Güngören Gençosman Mahallesi Damla Sokak’ta yaşandı.

        Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şüpheli, bekçi olduğunu fark edince, tırmanarak daire penceresinden içeriye girmeye çalıştı.

        PENCEREDEN GEÇEMEDİ ASILI KALDI

        İHA'daki habere göre hırsız pencereden geçemeyerek yaklaşık 3 metre yükseklikte sıkışarak asılı kaldı. Şüpheliyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

        HIRSIZI İTFAİYE KURTARDI

        Yaklaşık 3 metre yükseklikten itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alındı.

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        O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

        İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Hırsızın havada asılı kaldığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

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