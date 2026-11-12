Soyguna geldi itfaiye kurtardı... Askıda hırsız!
İstanbul Güngören'de, bir daireye pencereden hırsızlık amacıyla girmeye çalışan kişi pencerede asılı kaldı. Şüpheli kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hırsızın havada asılı kaldığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da şoke eden olay, sabah saatlerinde Güngören Gençosman Mahallesi Damla Sokak’ta yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, 5 katlı bir binanın yanına gelen şüpheli, bekçi olduğunu fark edince, tırmanarak daire penceresinden içeriye girmeye çalıştı.
PENCEREDEN GEÇEMEDİ ASILI KALDI
İHA'daki habere göre hırsız pencereden geçemeyerek yaklaşık 3 metre yükseklikte sıkışarak asılı kaldı. Şüpheliyi gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
HIRSIZI İTFAİYE KURTARDI
Yaklaşık 3 metre yükseklikten itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alındı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alındı. Hırsızın havada asılı kaldığı o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.