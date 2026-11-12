Arnavutköy'de ilginç olay: Camdan yardım istedi, "Beni burada unuttular" dedi

Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan şahsı merdiven yardımıyla aşağıya indirdi. Kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Ben buraya oturmay... Daha Fazla Göster Arnavutköy'de bir sivil toplum kuruluşunun bürosunda mahsur kaldığını söyleyen kişi, pencereden çevredeki vatandaşlara seslenerek yardım istedi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan şahsı merdiven yardımıyla aşağıya indirdi. Kurtarıldıktan sonra neden içeride bulunduğu sorulan kişinin, "Ben buraya oturmaya geldim, sonra beni unuttular" demesi şaşkınlığa neden oldu. Açıklamaları şüpheli bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından olayın aydınlatılması amacıyla polis merkezine götürüldü.(İHA) Daha Az Göster