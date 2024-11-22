A Milli Futbol Takımı'nın play-off'taki rakibi belli oluyor
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off'taki rakibi bugün çekilecek kura ile belirlenecek. A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak.
UEFA Uluslar Ligi'nde gruptan bir üst lige çıkan veya düşen son takımları belirleyecek play-off aşaması kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek.
Ay-yıldızlılar, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile A Grubu'na çıkabilmek için eşleşecek.
Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer alacağı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
A/B Play-Off kura çekimi prosedürü;
A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan dört takım seri başı olacak ve 1. torbaya yerleştirilecek. Aralarında Türkiye'nin de olduğu B Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan ve seri başı olmayan dört takım 2. torbaya konulacak.
Öncelikle 2. torba takımlarının adları çekilecek ve kura 1. torba takımlarına geçilmesiyle tamamlanacak.
A/B Play-Off - 1. torba
İskoçya
Sırbistan
Macaristan
Belçika
A/B Play-Off - 2. torba
Yunanistan
Avusturya
TÜRKİYE
Ukrayna
MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?
A/B Ligi ve B/C Ligi play-off maçları ve A Ligi çeyrek final karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde oynanacak. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre yapılacak karşılaşmalar sonrasında rakiplerine üstünlük sağlayan takımlar, 2026 yılının sonbaharında başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nin bir sonraki turnuvasında bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanacak.
Kurada seri başı olacak A Ligi takımları, ikinci maçları kendi sahasında oynayacak.
A Ligi yarı final müsabakaları 4-5 Haziran, üçüncülük ve final maçları ise 8 Haziran'da oynanacak.
C/D Ligi play-off karşılaşmaları ise, 2025 yılının mart ayında başlayacak Dünya Kupası Elemeleri'nde yeterli sayıda takımın maç takvimi müsaitliğini sağlama adına 26 ve 31 Mart 2026 tarihlerinde yapılacak.
MUHTEMEL RAKİPLERE BAKIŞ
İSKOÇYA
A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile karşılaşan İskoçya; 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 7 puanla 3. sırada yer aldı. 7 gol atan İskoçya, kalesinde ise 8 gol gördü.
BELÇİKA
A Ligi 2. Grup'ta Fransa, İtalya ve İsrail'in olduğu grupta Belçika; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 4 puan topladı ve 3. sırada yer aldı. Rakip kalelere 6 gol yollayan Belçika, 9 gole ise engel olamadı.
MACARİSTAN
A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda, Bosna Hersek'li grupta Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 6 puanla 3. sırayı kaptı. 4 gol kaydeden Macaristan, 11 golü ağlarında gördü.