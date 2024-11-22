Ay-yıldızlılar, play-off'larda A Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan veya Sırbistan ile A Grubu'na çıkabilmek için eşleşecek.

Türkiye'nin A/B Ligi Play-Off'larında yer alacağı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off'ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.