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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 22 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve lodos uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege kıyıları ile Akdeniz gök gürültülü sağanak yağışlı diğer bölgeler çok bulutlu ve kapalı olacak. Ege, Marmara ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkisini sürdürecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 07:16 Güncelleme: 22.11.2024 - 07:16
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        Sağanak yağmur ve lodos uyarısı!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 19°

        Ankara

        Parçalı Bulutlu 18°

        İzmir

        Güneşli 22°

        Antalya

        Yağmurlu 17°

        Trabzon

        Yağmurlu 16°

        Bursa

        Güneşli 18°

        Adana

        Yağmurlu 18°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 16°

        Gaziantep

        Bulutlu 16°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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