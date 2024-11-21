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        Haberler Gündem Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi

        Kış turizmi merkezi Uludağ'da 1000 liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi

        Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, geçen sezon kasesi 500 TL'den satışa sunulan çorbayı, yeni sezonda 1000 TL'den servis edeceğini açıklayan otelle ilgili, Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışı nedeniyle inceleme başlattı. İşletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem yapılabileceği belirtilirken, ayrıca aykırılık tespit edilen ürünlerle ilgili de fahiş fiyat artışından ayrı olarak, 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 23:47 Güncelleme: 21.11.2024 - 23:47
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        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
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        Kış turizminin önemli merkezlerinden, kayakseverlerin her yıl akın ettiği Uludağ’da bir otelin restoranında 1000 TL'ye satılan çorba ile gündem oldu.

        Geçen sezon 500 TL’den satılan ve sosyal medyada gündem olan çorbanın bu sezonda 1000 TL’den satılacağı haberinin DHA tarafından yayınlanmasının ardından, Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu işletmede bugün Bursa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını ve kasesi 1000 TL’den satışa sunulacak olan çorbayla ilgili, haksız fiyat artışı tespit edildiğini belirtti.

        "1 MİLYON TL’YE KADAR CEZAİ İŞLEM YAPILABİLECEKTİR"

        İşletmeye 1 milyon TL’ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        “20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL’ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL’ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’ kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.”

        78 AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ 171 BİN 600 TL İDARİ PARA CEZASI

        Bakan Yardımcısı Gürcan, işletmede satışa sunulan 38 ürünle ilgili de aykırılık tespit edildiğini belirttiği açıklamada, “‘6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ve ‘Fiyat Etiketi Yönetmeliği’ kapsamında yapılan denetimlerde şu hususlar tespit edilmiştir:

        * İşletmede satışa sunulan 38 ürünün ayırıcı özellikleri belirtilmemiştir. Bu eksikliğin hem kapı girişinde hem de işletme içerisinde mevcut bulunmaması nedeniyle 76 aykırılık tespit edilmiştir.

        * Fiyat listelerinde, tüm vergiler dahil ürün satış fiyatı ve bu fiyatın uygulamaya başlandığı tarih belirtilmemiştir.

        Bu nedenlerle fahiş fiyattan ayrı olarak Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüzce toplamda 78 aykırılık tespit edilmiş olup söz konusu aykırılıklardan dolayı işletmeye toplam 171 bin 600 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerimizin mağduriyetini önlemek ve piyasa dengesini korumak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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