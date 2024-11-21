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        Haberler Gündem Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahse böyle teşvik etti - Güncel Haberler

        Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahse böyle teşvik etti

        Yasa dışı bahse teşvik iddiasından gözaltına alınan daha sonra adli kontrolle serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil'in, yasa dışı bahis ve kumarı nasıl teşvik ettiği iddia edilen 2 videosunun konuşma çözümleri de iddianamede yer aldı. Bir numaralı videosunda "Bas o zaman, bir gol daha 6 olacak" diyen Mehmet Ali Erbil ikinci videosunda Serdar Ortaç ile Ünal Orhan adındaki kişiyle yasa dışı bahis sitesinin reklamını yapan çekimin detaylarında yer aldığı görülüyor. İddianamede, soruşturma dosyasına giren videoda ortamın tamamen güvenli olduğu, tehdit ya da zorlama içermediğine dikkat çekildi. Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 21.11.2024 - 21:56 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:15
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        O konuşmalarda iddianameye girdi
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        Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin yeni detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in yasal siteler dışında kalan, yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler-uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı belirtildi.

        İKİ ÖRNEK VİDEONUN ÇÖZÜMÜ YER ALDI

        İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahis sitelerine teşvik eden iki ayrı videoda geçen konuşmaların çözümü yer alıyor.

        MEHMET ALİ ERBİL “BAS GİTSİN LAN”

        Bunlardan biri 11 Kasım 2024 tarihli çekilen video.

        Birinci video olarak adlandırılan videoda Mehmet Ali Erbil ile Ünal Orhan adlı kişi arasında geçen diyaloglar iddianamede şöyle yer aldı.

        Ünal Orhan: Abi bir gol daha olur mu be bu maçta

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        Mehmet Ali Erbil: Bir gol daha olur ama bas bakıyım nereye bascan

        Ünal Orhan: L…’te abi güzel oranlar var zaten

        Mehmet Ali Erbil: Bas o zaman, bir gol daha 6 olacak değil mi Ünal

        Ünal Orhan: 20.000 basıyorum o zaman abi

        Mehmet Ali Erbil: Bas gitsin lan

        Ünal Orhan: 64.000 lira veriyor

        Mehmet Ali Erbil: hadi be, benim emekli maaşım lan

        Ünal Orhan: Hayırlı uğurlu olsun.’’

        SERDAR ORTAÇ’LA BİRLİKTE

        İddianamede çözümü yapılan ikinci videoda ise Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Ünal Orhan ve Cenk Pekkan adlı kişiler yer alıyor. Yine 11 Kasım 2024 günü çekilen videonun bu çözümü iddianamede şöyle yer aldı;

        Mehmet Ali Erbil: Değiştir abi hiçbir şey vermedi canımı sıktı bu oyun

        Serdar Ortaç: İğrenç bir oyun

        Ünal Orhan: Geçiyorum hemen

        Serdar Ortaç: Ünal yalvarıyorum zara git ya

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        Cenk Pekkan: Chat bir oyun seçsin onu oynayalım

        Serdar Ortaç: Ya neden beni hiç umursamıyon

        Ünal Orhan: İyi abi ben hemen açıyorum

        Serdar Ortaç: Ünal zara zara

        Mehmet Ali Erbil: Şöyle bir jackpot dağıtsak millete ya

        (Jackpot: kumar sonucunda edinilen büyük bir kazanç)

        Ünal Orhan: Hangi zar biliyor musun

        Serdar Ortaç: Ünal bak dur orada dur orada

        Ünal Orhan: M..dice mi abi (slot oyunu)

        Serdar Ortaç: Evet he bas işte

        Ünal Orhan: Ben ilk kez bu oyunda kazanmıştım kumarhanede parayı

        Cenk Pekkan: Mehmet Ali abi sana göstermiştim hatırlıyor musun

        Mehmet Ali Erbil: Ama nasıl hakim değil mi

        Cenk Pekkan: Ne, abi çok pis kumarbaz

        Serdar Ortaç: Ünal 120 ye al

        Ünal Orhan: Alalım

        Serdar Ortaç: Mavi evet ordan bravo

        Mehmet Ali Erbil: Aaaa maksimum he

        Serdar Ortaç:Hiçbir şey değişmemiş hala komik

        Mehmet Ali Erbil: Aaaaa

        Mehmet Ali Erbil: 7.000 TL verdi lan

        Serdar Ortaç: Ben ne dedim

        KOLAY PARA KAZANMAYA TEŞVİK

        İddianamede bu iki videonun detaylarına değinen savcılık Mehmet Ali Erbil için “Kamuoyuna mal olmuş ve toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüphelinin gerek videoya yansıyan yasa dışı bahis ve kumar içeri konuşmalar gerekse yasa dışı bahis ve kumar reklamı içerir tişört giyen hakkında ayrıca işlem tesis edilen ve hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen şahıslar ile yayınlanacağını bilerek aynı videoda yer alması suretiyle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahisi teşvik ettiği tespit edilmiştir” denildi.

        3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

        Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil’in ‘kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Henüz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmeyen iddianameye yönelik mahkemenin incelemesi sürüyor.

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        #m.ali erbil
        #Serdar Ortaç
        #bahis siteleri
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