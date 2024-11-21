Mehmet Ali Erbil yasa dışı bahse böyle teşvik etti

Yasa dışı bahis reklamı yaptığı ve teşvik iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi talep edilen Mehmet Ali Erbil hakkında hazırlanan iddianamenin yeni detayları ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre hazırlanan 6 sayfalık iddianamede, Mehmet Ali Erbil’in yasal siteler dışında kalan, yasa dışı bahis ve kumar mahiyetinde olan siteler-uygulamalar üzerinden yasa dışı bahis ve kumarı teşvik edici nitelikte videolarda yer aldığı belirtildi.

İKİ ÖRNEK VİDEONUN ÇÖZÜMÜ YER ALDI İddianamede İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mehmet Ali Erbil’in yasa dışı bahis sitelerine teşvik eden iki ayrı videoda geçen konuşmaların çözümü yer alıyor. MEHMET ALİ ERBİL “BAS GİTSİN LAN” Bunlardan biri 11 Kasım 2024 tarihli çekilen video. Birinci video olarak adlandırılan videoda Mehmet Ali Erbil ile Ünal Orhan adlı kişi arasında geçen diyaloglar iddianamede şöyle yer aldı.

Ünal Orhan: Abi bir gol daha olur mu be bu maçta REKLAM Mehmet Ali Erbil: Bir gol daha olur ama bas bakıyım nereye bascan Ünal Orhan: L…’te abi güzel oranlar var zaten Mehmet Ali Erbil: Bas o zaman, bir gol daha 6 olacak değil mi Ünal Ünal Orhan: 20.000 basıyorum o zaman abi Mehmet Ali Erbil: Bas gitsin lan Ünal Orhan: 64.000 lira veriyor Mehmet Ali Erbil: hadi be, benim emekli maaşım lan

Ünal Orhan: Hayırlı uğurlu olsun.’’ SERDAR ORTAÇ’LA BİRLİKTE İddianamede çözümü yapılan ikinci videoda ise Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Ünal Orhan ve Cenk Pekkan adlı kişiler yer alıyor. Yine 11 Kasım 2024 günü çekilen videonun bu çözümü iddianamede şöyle yer aldı; Mehmet Ali Erbil: Değiştir abi hiçbir şey vermedi canımı sıktı bu oyun Serdar Ortaç: İğrenç bir oyun

Ünal Orhan: Geçiyorum hemen Serdar Ortaç: Ünal yalvarıyorum zara git ya REKLAM Cenk Pekkan: Chat bir oyun seçsin onu oynayalım Serdar Ortaç: Ya neden beni hiç umursamıyon Ünal Orhan: İyi abi ben hemen açıyorum Serdar Ortaç: Ünal zara zara Mehmet Ali Erbil: Şöyle bir jackpot dağıtsak millete ya (Jackpot: kumar sonucunda edinilen büyük bir kazanç)

Ünal Orhan: Hangi zar biliyor musun Serdar Ortaç: Ünal bak dur orada dur orada Ünal Orhan: M..dice mi abi (slot oyunu) Serdar Ortaç: Evet he bas işte Ünal Orhan: Ben ilk kez bu oyunda kazanmıştım kumarhanede parayı Cenk Pekkan: Mehmet Ali abi sana göstermiştim hatırlıyor musun Mehmet Ali Erbil: Ama nasıl hakim değil mi Cenk Pekkan: Ne, abi çok pis kumarbaz

Serdar Ortaç: Ünal 120 ye al Ünal Orhan: Alalım Serdar Ortaç: Mavi evet ordan bravo Mehmet Ali Erbil: Aaaa maksimum he Serdar Ortaç:Hiçbir şey değişmemiş hala komik Mehmet Ali Erbil: Aaaaa Mehmet Ali Erbil: 7.000 TL verdi lan Serdar Ortaç: Ben ne dedim KOLAY PARA KAZANMAYA TEŞVİK İddianamede bu iki videonun detaylarına değinen savcılık Mehmet Ali Erbil için “Kamuoyuna mal olmuş ve toplumun her kesimince bilinen birisi olarak şüphelinin gerek videoya yansıyan yasa dışı bahis ve kumar içeri konuşmalar gerekse yasa dışı bahis ve kumar reklamı içerir tişört giyen hakkında ayrıca işlem tesis edilen ve hesapları üzerinden yasa dışı bahis reklamı yaptığı tespit edilen şahıslar ile yayınlanacağını bilerek aynı videoda yer alması suretiyle özellikle gençler ve çocuklar arasında kolay para kazanma hırsını aşılayarak yasa dışı bahisi teşvik ettiği tespit edilmiştir” denildi.