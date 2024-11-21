Netanyahu, UCM kararını tanımayacak

İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, UCM'nin kararını eleştirdi.

UCM'nin "taraflı" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mahkemenin kendisi ve Gallant'a "hayali suçlar yönelttiğini" iddia etti.

KARARIN ANTİSEMİTİK OLDUĞUNU ÖNER SÜRDÜ

Netanyahu, UCM'nin kararının "antisemitik olduğunu" öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" savundu.

UCM Başsavcısı Kerim Han ve hakimler hakkında iddialarda bulunan Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.