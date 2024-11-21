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        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) kendisi ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri verdiği kararı tanımayacaklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 22:20 Güncelleme: 21.11.2024 - 22:20
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        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
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        İsrail Başbakanı Netanyahu, yaptığı görüntülü açıklamada, UCM'nin kararını eleştirdi.

        UCM'nin "taraflı" olduğunu ileri süren Netanyahu, Mahkemenin kendisi ve Gallant'a "hayali suçlar yönelttiğini" iddia etti.

        KARARIN ANTİSEMİTİK OLDUĞUNU ÖNER SÜRDÜ

        Netanyahu, UCM'nin kararının "antisemitik olduğunu" öne sürerek "baskılara boyun eğmeyeceklerini" savundu.

        UCM Başsavcısı Kerim Han ve hakimler hakkında iddialarda bulunan Netanyahu, söz konusu kararı tanımadıklarını ve tanımayacaklarını ifade etti.

        UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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