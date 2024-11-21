Ankara'da bir minibüsün sürücüsü, trafikte çıkan tartışma sonrası özel halk otobüsü şoförüne hareket halindeyken camdan bıçak salladı, ardından ise aracından inerek bıçak çekerek tehditler savurdu. O anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesinde meydana geldi. Trafikte, özel halk otobüsü şoförü ile 06 SFT 24 plakalı minibüsün sürücüsü arasında tartışma çıktı.