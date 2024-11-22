Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?

Ukrayna'nın iki gün peş peşe Rusya'ya ABD ve İngiltere yapımı silahlarla saldırmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın "durdurulması imkansız" bir balistik füze ile vurulduğunu açıkladı. Bazı Batılı yetkililer atılanın kıtalararası balistik bir füze olduğuna dair şüpheleri olduğunu söyledi.

Rusya'nın 'deneysel' balistik füze saldırısına dair neler biliniyor? Diğer yandan kıtalararası balistik füze (ICBM) nedir?

KITALARARASI BALİSTİK FÜZE (ICBM) NEDİR? BBC'nin haberine göre, ICBM, adından da anlaşılacağı üzere savaş başlıklarını çok uzun mesafelere göndermek için tasarlanmış silahlar. Her bir füzeye birden fazla savaş başlığı takılabiliyor, bağımsız olarak yolunu bulabiliyor ve çeşitli hedefleri bulabiliyor. REKLAM Sovyetler Birliği, Ağustos 1957'de ICBM'leri ilk deneyen ülke olmuştu. Şimdiyse, Rusya'ya ek olarak, ABD ve Çin'in büyük bir karadan atılan ICBM envanteri var. İngiltere, Fransa, Hindistan, İsrail ve Kuzey Kore de daha az sayıda, karadan ya da denizaltılardan atılan bu tür füzelere sahip.

ICBM'lerin benzer savaş başlıkları taşıyabilen diğer balistik füzelere göre daha büyük bir menzili ve hızı var. RUSYA'NIN ATTIĞI NE TÜR BİR BALİSTİK FÜZE? ABD ordusu, Rus füzesinin tasarımının Rusya'nın daha uzun menzilli RS-26 Rubezh kıtalararası balistik füzesinin (ICBM) tasarımına dayandığını söyledi. Yetkililer, bu füzenin 'deneysel' olduğunu ve Rusya'nın bu tarz az sayıda füzeye sahip olduğunu söyledi.

Rusya saldırıdan önce ABD'yi bilgilendirdi. Pentagon, füzenin konvansiyonel bir savaş başlığıyla ateşlendiğini ancak Moskova'nın isterse bunu değiştirebileceğini dile getirdi. Pentagon Sözcüsü, "Rusya'nın deneysel bir balistik füze fırlattığını doğrulayabilirim." diyerek, bunun RS-26 Rubezh türü IRBM denilen kıtalararası balistik füze olduğunu belirtti. ABD ve İngiltere kaynakları, Dnipro'ya atılan füzenin teorik menzilinin 5 bin 500 km'den az olan deneysel nükleer kabiliyetli, orta menzilli balistik füze (IRBM) olduğuna inandıklarını belirtti. Bu, güneybatı Rusya'da atıldığı yerden Avrupa'ya ulaşmak için yeterli ancak ABD'ye ulaşmak için yeterli değil.

REKLAM Standart tanımına göre kıtalararası balistik füzelerin 5500 kilometrenin üzerinde menzili olması gerekiyor. Rusya'nın füzeyi, ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden fırlattığına inanılıyor. Rus ICBM'lerinin menzili 10 bin kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Yani teorik olarak bu bölgeden fırlatılan füzeler teoride ABD'nin doğu kıyılarına kadar ulaşabilir.

NE HIZDA GİDİYORLAR? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın "durdurulması imkansız" bir balistik füze ile vurulduğunu söyledi. Rusya'nın Dnipro'ya saldırıda RS-26 Rubezh füzesini kullandığı yönünde spekülasyonlar yapıldı. Bu füzeler saatte 24.500 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Yani, saniyede 7 kilometre kat edebiliyor. Balistik füze adı veriliyor, çünkü atmosferin üst katlarına götüren bir roketten güç alıyor ve daha sonra hedefe doğru alçalıyor. Bu şekilde böyle hızlı gidebiliyorlar. Daha düz bir güzergahta giden, daha yavaş seyir füzelerine kıyasla engellenmeleri de çok daha zor.

SALDIRI NATO'YU ETKİLEYECEK Mİ? REKLAM Guardian'a konuşan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Timothy Wright, Rusya'nın yeni füzeler geliştirmesinin NATO ülkelerinde hangi hava savunma sistemlerinin satın alınacağı ve hangi saldırı kabiliyetlerinin takip edileceği konusunda kararları etkileyebileceğini söyledi. Polonya'daki ABD üssünde son günlerde artan hareketlilik Moskova'da tepki çekmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik saldırının son günlerde ABD'nin Polonya'daki üsssünde artan hareketlilikle ilgili olmadığını söyledi.