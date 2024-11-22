Çalışma saatlerimiz uzun, çalışma hayatımız kısa

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de 15 yaş üzeri nüfusun çalışma hayatında kalma süresi 2014 yılında ortalama 27,3 yıl iken pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılında 26,6 yıla düştükten sonra 2023’te 29,5 yıl oldu. On yıllık dönemde 2,2 yıl arttı. Erkeklerin çalışma ömrü 2014’te 37,9 yıl iken 2020’de 36,4 yıla düştü, 2023’te ise on yıl öncesine göre 1,3 yıl artarak 39,2 yıl oldu. Kadınların çalışma ömrü ise 2014’te 16,5 yıl iken 2019’da 19,1 yıla kadar yükseldi. Ancak 2020’de 17,0 yıla düştükten sonra 2023’te 20,2 yıl oldu. Türk kadınlarının çalışma ömrü on yıl öncesine göre 3,7 yıl arttı.

Avrupa Birliği’nin İstatistik Ofisi EUROSTAT verilerine göre, Türkiye’de 2023 yılında ortalama çalışma ömrü 29,9 yıl olarak hesaplandı. Öncelikle TÜİK’in verisi ile EUROSTAT’ın verisi arasındaki yaklaşık 5 aya karşılık gelen 0,4 puanlık farka açıklık getirelim.

Türkiye’de çalışma ömrü her ne kadar on yıllık dönemde 2,2 yıl artış kaydetse de Türkiye’deki çalışma ömrü Avrupa Birliği (AB) ülkelerine göre oldukça düşük kalıyor.

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EUROSTAT 27 Avrupa Birliği üyesi ülke ile EFTA ülkeleri İzlanda, Norveç ve İsviçre ile aday ülkeler Türkiye ve Sırbistan’daki çalışma ömrü sürelerini hesaplıyor. Çalışma hayatı süresi göstergesi, şu anda15 yaşında olan bir kişinin hayatı boyunca işgücünde olması beklenen tahmini yıl sayısını gösteriyor.

Buna göre, AB üyesi ülkelerde ortalama çalışma hayatı süresi 2023 yılında kadınlarda 34,7 yıl, erkeklerde 39,0 yıl olmak üzere ortalama 36,9 yıl olarak ölçüldü. İzlanda (45,7), Hollanda (43,7), İsveç (43,1), İsviçre (42,7), Danimarka (41,3), Norveç (31,1), Estonya (40,8), İrlanda (40,0) kırk yıl ve üzeri çalışma ömrü ile ilk sıraları aldı.