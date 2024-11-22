İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri 19 Nisan 2024 tarihinde yapılan bir arama sırasında, ülkeye kaçak yollarla sokulmak istenen 1 kilogramlık olmak üzere toplam 16 külçe altın ele geçirdi.

PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON TL DHA'daki habere göre piyasa değeri 50 milyon lira olan altınlara el konulurken 2 güvenlik görevlisi yakalandı. Aylar süren teknik ve fiziki takip ve 2 güvenlik görevlisinin ifadesinden sonra harekete geçen ekipler, İstanbul Havalimanı'ndan yasadışı yollarla ülkeye altın sokmaya çalışan şüphelilerin, özel güvenlikçiler ve kuryeleri kullanarak izlediği yolu ve suça ortak olan şüphelileri belirledi. REKLAM

KAÇAKÇILARI GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KARŞILADI Olayda tutuklanan iki güvenlik görevlisinin kaçak altınlarla uçaktan inen şüphelinin iletişim bilgilerini aldığı ve yurtdışından gelen bu kişiyle havalimanındaki arındırılmış salonda buluştuğu öğrenildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI İki güvenlik görevlisi, şüpheliyle birlikte tuvalete girerek altınları aldıkları ve havalimanı dışında bekleyen kuryelere teslim ettikleri anlar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

POLİS FİZİKİ TAKİP YAPTI İki güvenlik görevlisinin polise verdiği ifadeler doğrultusunda operasyonu genişleten ekipler uzun süre fiziki takip yaptı. Yapılan takibin ardından tutuklanan 2 güvenlik görevlisiyle hareket ettiği tespit edilen 6 kişinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

5 KİŞİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON Yapılan çalışmalarda 2 güvenlik görevlisinin yanı sıra yakalanan 5 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.