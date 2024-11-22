Galatasaray'da ilk transfer Jakobs!

Galatasaray, sezon başında 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı İsmail Jakobs’un transferinde sona yaklaşıyor. Jakobs’un sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi için herhangi bir maç sayısı kriterinin bulunmadığı öğrenildi. Bu durum, Alman sol bekin transferinin sezon sonunda kesinleşeceği anlamına geliyor.