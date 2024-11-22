Galatasaray'da ilk transfer Jakobs!
Galatasaray'ın bu yazki ilk transferi Ismail Jakobs olacak... Monaco'dan 8 milyon Euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle kiralanan Senegalli futbolcunun sözleşmesinde 'maç maddesi' bulunmadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı Ismail Jakobs'un transferinin perde arkası ortaya çıktı. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre Senegalli futbolcu "8 milyon Euro zorunlu satın alma bedeliyle" 1 milyon Euro'ya kiralanmıştı.
Daha önce Angelino'da olduğu gibi bir maç sayısı maddesinin bulunup bulunmadı son günlerde kamuoyunu meşgul ediyordu.
Galatasaray ve Monaco arasında Ismail Jakobs için yapılan anlaşmada herhangi bir şart bulunmuyor.
Yani Ismail Jakobs'un bonservisi yazın 8 milyon Euro bedel ile Galatasaray'a geçecek.
Bu sezon şimdiye kadar 10 maça çıkan Senegalli sol bek başarılı bir performans gösterdi.
Ekim sonunda sakatlanan ve dört maç sahalardan uzak kalan Jakobs milli maç arası öncesi bir başka sakatlık yaşamıştı.
Samsunspor müsabakasında arka adalesinde sertlik hisseden 25 yaşındaki futbolcu oyuna devam edememişti.
MR sonuçlarında üçüncü derecede yaralanma tespit edilen Jakobs'un 1 Aralık'taki Eyüpspor müsabakasıyla sahalara dönmesi bekleniyor.
Galatasaray, sezon başında 1 milyon euro kiralama ve 8 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kadrosuna kattığı İsmail Jakobs’un transferinde sona yaklaşıyor. Jakobs’un sözleşmesindeki zorunlu satın alma maddesi için herhangi bir maç sayısı kriterinin bulunmadığı öğrenildi. Bu durum, Alman sol bekin transferinin sezon sonunda kesinleşeceği anlamına geliyor.
Monaco’dan transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk’un sıkça görev verdiği isimlerden biri oldu. Hem savunma hem de hücum yönüyle dikkat çeken Jakobs, takımın Avrupa ve lig mücadelesinde önemli bir rol üstleniyor.
Galatasaray yönetimi, Jakobs’un performansından memnun. Kulüp kaynakları, transferin maddi açıdan planlandığı gibi ilerlediğini ve oyuncunun sezon sonunda resmen sarı-kırmızılı formaya kavuşacağını belirtti.
Jakobs, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla Galatasaray taraftarlarının da takdirini topluyor. Monaco’dan başlayan kariyerini Galatasaray’da kalıcı hale getirmeye hazırlanan genç oyuncu, gelecekte sarı-kırmızılıların en önemli isimlerinden biri olma yolunda ilerliyor.