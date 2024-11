Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı Quantum Computer of TOBB ETÜ (QuanT), TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinin (TOBB ETÜ) çalışmalarıyla devreye alındı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT'ın TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde geliştirildiğini belirterek, "QuanT, yani 'Quantum Computer of TOBB ETÜ', Türkiye'nin teknoloji vizyonunu ileriye taşıyan bir semboldür. Türkiye, kuantum bilgisayar geliştiren dünyadaki sayılı ülkeler arasına girdi. Şu an dünyada kuantum bilgisayar teknolojisine sahip yalnızca 15 ülke bulunmaktadır" dedi

