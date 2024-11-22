Ankara'da olay, dün sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 2 Ekim'de görülen karar duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç'a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç'ı 3 bin TL vererek azmettirdiği gerekçesiyle ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt (47), evde boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt (41) ile tartıştı.

EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ Katil zanlısı Servet Bozkurt. DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine çiftin çocukları komşularına sığındı. Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı bulunan Bozkurt, elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı.

EŞİNİN SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ Hayatını kaybeden Hasan Şahin, 49 yaşındaydı. Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49), çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDEN KAÇTI Elif Bozkurt, 41 yaşındaydı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elif Bozkurt ve Hasan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt'u yakalamak için çalışma başlattı.

"KADIN VE ÇOCUKLARI İYİ İNSANLARDI" Çiftin komşusu İsa Yüksel, "Önce eşini öldürmüş. Karısını öldürdükten sonra evden gitmiş. Kadın da çocuklar da çok iyi insanlardı. Nasıl oldu bilemiyoruz. Buradan kaçtıktan sonra artık yardım mı istedi başka bir şey mi oldu bilmiyorum, birini daha öldürmüş" dedi.

KAÇTIĞI OTOMOBİL SİNCAN'DA BULUNDU Servet Bozkurt'un olayın ardından kaçtığı eşine ait otomobil, Sincan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Bozkurt'un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı öğrenildi.