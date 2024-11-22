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        Haberler Gündem 3. Sayfa Servet Bozkurt eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı! | Haberler | Son dakika haberleri

        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!

        Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan 47 yaşındaki Servet Bozkurt, 41 yaşındaki eşi Elif Bozkurt ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği 49 yaşındaki Hasan Şahin'i bıçaklayarak öldürmüştü. Elektronik kelepçesini kırıp kaçan katil zanlısı İstanbul'da bir otelde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 07:41 Güncelleme: 22.11.2024 - 07:41
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        Eşiyle bir kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı kaçamadı!
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        Ankara'da olay, dün sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi, 30 Ağustos Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi.

        EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

        Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 2 Ekim'de görülen karar duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç'a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç'ı 3 bin TL vererek azmettirdiği gerekçesiyle ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt (47), evde boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt (41) ile tartıştı.

        EŞİNİN BOĞAZINI KESTİ

        Katil zanlısı Servet Bozkurt.
        Katil zanlısı Servet Bozkurt.

        DHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine çiftin çocukları komşularına sığındı. Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı bulunan Bozkurt, elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı.

        EŞİNİN SEVGİLİSİNİ DE ÖLDÜRDÜ

        Hayatını kaybeden Hasan Şahin, 49 yaşındaydı.
        Hayatını kaybeden Hasan Şahin, 49 yaşındaydı.

        Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49), çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Elif Bozkurt, 41 yaşındaydı.
        Elif Bozkurt, 41 yaşındaydı.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elif Bozkurt ve Hasan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt'u yakalamak için çalışma başlattı.

        "KADIN VE ÇOCUKLARI İYİ İNSANLARDI"

        Çiftin komşusu İsa Yüksel, "Önce eşini öldürmüş. Karısını öldürdükten sonra evden gitmiş. Kadın da çocuklar da çok iyi insanlardı. Nasıl oldu bilemiyoruz. Buradan kaçtıktan sonra artık yardım mı istedi başka bir şey mi oldu bilmiyorum, birini daha öldürmüş" dedi.

        KAÇTIĞI OTOMOBİL SİNCAN'DA BULUNDU

        Servet Bozkurt'un olayın ardından kaçtığı eşine ait otomobil, Sincan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Bozkurt'un cezaevinden 1 yıl önce çıktığı öğrenildi.

        İSTANBUL'DA SAKLANDIĞI OTELDE YAKALANDI

        Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce, Servet Bozkurt isimli şüpheli şahsın Hasan Şahin ve eşi Elif Bozkurt'u öldürmesinin ardından araçla İstanbul'a doğru seyir halinde olduğu bilgisinin alınması üzerine, şüpheli araç İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde durdurulmuştur.

        ZANLI VE BİR KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Durdurulan araç içerisinde bulunan İ.E.A. isimli şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Devam eden çalışmalar kapsamında, cinayet şüphelisi olan Servet Bozkurt isimli şahıs Beylikdüzü ilçesinde bulunan bir otelde ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheliler, gerekli işlemlerin yapılması için adli mercilere sevk edilmiştir" denildi.

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        #Servet Bozkurt
        #Son dakika haberler
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