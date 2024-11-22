22 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...
* CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis istenen dava kapsamında hakim karşısına çıktı: Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim
* Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?
* Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerjide hedefimiz 2025 yılında Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ise ilk 9'a girmektir
* UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti
* Geçtiğimiz mart ayında boşanan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, önceki akşam katıldıkları bir davette köşe kapmaca oynadı
* 3 Kasım'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklandı