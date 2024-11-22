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        Anasayfa Video 22 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Kasım 2024 - 17:14 Güncelleme: 22 Kasım 2024 - 17:33

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Kasım 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * CHP eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında siyasi yasak ve 11 yıl 8 ay hapis istenen dava kapsamında hakim karşısına çıktı: Ben buraya işlediğim bir suçtan ötürü kendimi savunmak için değil, işlenen suçları kayıtlara geçirmek, hesabını sormak ve tarihe not düşmek için geldim

        * Rusya'nın 'deneysel' balistik füzesi hakkında neler biliniyor?

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilenebilir enerjide hedefimiz 2025 yılında Avrupa'da ilk 3'e, dünyada ise ilk 9'a girmektir

        * UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler'in ardından ikinci sırada kalan A Milli Futbol Takımı, A/B play-off turunda Macaristan ile eşleşti

        * Geçtiğimiz mart ayında boşanan Buse Terim ile Volkan Bahçekapılı, önceki akşam katıldıkları bir davette köşe kapmaca oynadı

        * 3 Kasım'da yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklandı

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