Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Bitişikteki komşusunun duvarını balyozla kırıp eşyalarını çaldı, duvarı yeniden örüp sıva yaptı

        Bitişikteki komşusunun duvarını balyozla kırıp eşyalarını çaldı, duvarı yeniden örüp sıva yaptı

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde akıllara durgunluk veren olay yaşandı! Bir komşu, hemen bitişikte bulunan 35 yıllık komşusunun evine duvarları kırarak girdi. Yeni evlenmeye hazırlanan gencin evindeki; buzdolabı, çamaşır makinesi, mobilyalar, halılar ve avizeye kadar çalan komşu, eşyaları da açtığı duvardan kendi evine taşıdı, kırdığı duvarı sıvayıp kayıplara karıştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        35 yıllık komşu bunu yaptı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Bayraklı ilçesinde Faruk C., kendi oturduğu evden duvarı balyozla kırıp, bitişikteki evlilik aşamasındaki komşusu Ahmet Sağlam'ın (29) ev eşyalarını çaldı. Duvarı yeniden örüp, sıva da yapan Faruk C.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olay, Bayraklı ilçesi Postacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Evlilik arifesindeki Ahmet Sağlam, evlendiğinde oturmayı planladıkları kendisine ait evin tüm eşyalarını alıp, yerleştirdi. İddiaya göre, Sağlam'ın bitişiğindeki evde oturan ve ailesinin de 35 yıllık tanıdığı ve mahalleden komşusu Faruk C. kendi dairesinden balyozla duvarı kırıp, eve geçti. Evdeki tüm eşyayı kendi evine taşıyan Faruk C., duvarı yeniden örüp, sıva da yaptı. Faruk C., olayın ardından kendi evinden de çıkıp, eşyayla birlikte taşındı. Anne ve babasıyla yakındaki bir apartmanda yaşayan Ahmet Sağlam,15 Kasım'da eve geldiğinde, iki televizyon, beyaz eşya, mobilyalar, halılar, küçük ev aletleri ve avizelere kadar tüm eşyanın çalındığını görüp, durumu polise bildirdi. Polis, Faruk C.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        REKLAM

        DÜĞÜNLERİ ERTELENMİŞ

        Ahmet Sağlam'ın kuzeni büfeci İlyas Fidan (36), "Bütün eşyaları almış, gitmiş. Kaç senelik emeği mahvetti. Çocuğun bütün hayallerini bitirdi. Yaklaşık iki senedir nişanlı olduğu kızla iki ay sonra normalde dünya evine girecekti. Bu olaydan sonra psikolojisi bozuldu. Gecesini gündüzüne katıyor. Şu anda kimseyle konuşmuyor. Kimsenin yüzüne bakamıyor. Nişanlısının yüzüne bakamıyor. Düğünleri de ertelendi. Maddi durumu da olmadığı için kara kara düşünüyor. Elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla yardım etmeye çalışacağız. Komşu firar, yakalanmadı" dedi.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #izmir bayraklı
        #Bayraklı hırsızlık
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye erteleme başvurusu!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"