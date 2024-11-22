Dolandırıcılar dinlemeye takıldı! Birimiz bıcır bıcır birimiz ıvır zıvır, bizi mi dinleyecekler!

İstanbul’da yaşayan Doktor C. D.’nin cep telefonu 27 Nisan 2023 tarihinde tanımadığı bir numara tarafından arandı. Telefonu açan doktor, forex yatırımı tavsiyeleriyle karşılaştı.

Doktor tavsiyelerle ilgilenmediğini söyleyerek telefonu kapattı. Ardından kendisine Whatsapp üzerinden birçok yatırım tavsiyesi geldi; düşük paralarla yüksek kâr vaadinde bulunuldu. Merakına yenik düşen doktor, sisteme 20 bin lira para gönderdi, parasının karşılığı olarak 45 saniye içinde 14 bin lira kazandı.

Doktor bir süre sonra sisteme daha fazla para yollamaya başladı. Kendisine ‘platin üyelik’ teklif edildi; “Bu şekilde kârın yüzde 50’sini değil, yüzde 70’ini alabilirsin” vaadinde bulunuldu. Cüneyt D. istenilen parayı yatırdı. Bir süre sonra hisselerin düştüğünü söyleyen yatırımcılar, C.D.’nin daha büyük paralar yatırmasını istedi. Çocuğu kalıtımsal hasta olan ve Amerika’daki tedavisinin yapılması için çaresiz kalan doktor, ailesinin birikimlerini de sisteme yatırdı. Sisteme yaklaşık 10 milyon lira yatıran doktor, parayı çekmek istediğindeyse defalarca oyalandı. Dolandırıldığını anlayan doktor, savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.

EREN: Aşkım ben senin için söylüyorum ama dediğim gibi borsa morsa bu tarz foreks moreks bunların üç sene sonra var olacağına inanıyor musun yani imkanı yok.

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Anadolu Sulh Ceza Hakimliği teknik ve fiziki takip kararı aldı. Şüphelilerin kendi aralarında yaptığı telefon konuşmaları da soruşturma dosyasına girdi:

EZGİ: Off

EREN: Ama dediğim gibi bana kalırsa borsa firmasında durma yani çünkü hepsi illegal. Her an her şey olabilir.

EZGİ: Aşkım çok konuşmayalım bunları ya burada.

EREN: Aşkım hiç milletin işi gücü yok Allah aşkına Ezgi’yle Eren’in telefonunu mu dinleyecekler? Biri bıcır bıcır diye kaydetmiş diğeri ıvır zıvır diye kaydetmiş. Bizim telefonlarımızı mı dinleyecekler?