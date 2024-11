Dolandırıcılar dinlemeye takıldı! Birimiz bıcır bıcır birimiz ıvır zıvır, bizi mi dinleyecekler!

İstanbul’da yaşayan Doktor C. D.’nin cep telefonu 27 Nisan 2023 tarihinde tanımadığı bir numara tarafından arandı. Telefonu açan doktor, forex yatırımı tavsiyeleriyle karşılaştı.

Doktor tavsiyelerle ilgilenmediğini söyleyerek telefonu kapattı. Ardından kendisine Whatsapp üzerinden birçok yatırım tavsiyesi geldi; düşük paralarla yüksek kâr vaadinde bulunuldu. Merakına yenik düşen doktor, sisteme 20 bin lira para gönderdi, parasının karşılığı olarak 45 saniye içinde 14 bin lira kazandı.

EZGİ: Off

EREN: Ama dediğim gibi bana kalırsa borsa firmasında durma yani çünkü hepsi illegal. Her an her şey olabilir.

EZGİ: Aşkım çok konuşmayalım bunları ya burada.

EREN: Aşkım hiç milletin işi gücü yok Allah aşkına Ezgi’yle Eren’in telefonunu mu dinleyecekler? Biri bıcır bıcır diye kaydetmiş diğeri ıvır zıvır diye kaydetmiş. Bizim telefonlarımızı mı dinleyecekler?