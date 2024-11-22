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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Milli ara Beşiktaş'a yara oldu! - Beşiktaş Haberleri

        Milli ara Beşiktaş'a yara oldu!

        Geçtiğimiz milli arada Milot Rashica'yı sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta bu kez de Ernest Muçi milli takımda sakatlandı.

        Giriş: 22.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:52
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        UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk'un Ukrayna'ya 2-1 yenildiği maçta 11'de başlayan ve 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ernest Muçi'den kötü haber geldi.

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        Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamada Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.

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        Arnavut yıldızın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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        Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor maçlarını kaçıracak olan Muçi'nin 7 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi zor gözüküyor.

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        Bu sezon 14 maçta görev alan Muçi, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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        Siyah-beyazlılarda milli aralarda yaşanan sakatlıklar canları sıkmaya devam ediyor.

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        Son olarak geçtiğimiz milli arada da Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanmıştı.

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        Kosova Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maç esnasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Rashica, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.

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        Başakşehir maçında sonradan oyuna giren Rashica, Kosova Milli Takımı ile yapılan görüşmelerin ardından tedbir amaçlı olarak bu milli arada aday kadrodan çıkarılmıştı.

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        Eksiklerini kapatan Rashica'nın Göztepe maçında ilk 11'de olması bekleniyor.

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