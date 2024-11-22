Milli ara Beşiktaş'a yara oldu!
Geçtiğimiz milli arada Milot Rashica'yı sakatlığa kurban veren Beşiktaş'ta bu kez de Ernest Muçi milli takımda sakatlandı.
UEFA Uluslar Ligi B Ligi 1. Grup'ta Arnavutluk'un Ukrayna'ya 2-1 yenildiği maçta 11'de başlayan ve 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Ernest Muçi'den kötü haber geldi.
Siyah-beyazlılar, yaptığı açıklamada Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama saptandığını açıkladı.
Arnavut yıldızın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Göztepe, Maccabi Tel Aviv ve Hatayspor maçlarını kaçıracak olan Muçi'nin 7 Aralık'ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde de forma giymesi zor gözüküyor.
Bu sezon 14 maçta görev alan Muçi, 4 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Siyah-beyazlılarda milli aralarda yaşanan sakatlıklar canları sıkmaya devam ediyor.
Son olarak geçtiğimiz milli arada da Milot Rashica, Kosova Milli Takımı'nda sakatlanmıştı.
Kosova Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynadığı maç esnasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Rashica, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırmıştı.
Başakşehir maçında sonradan oyuna giren Rashica, Kosova Milli Takımı ile yapılan görüşmelerin ardından tedbir amaçlı olarak bu milli arada aday kadrodan çıkarılmıştı.