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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır haberleri: Yolun kenarında yürürken gelen ölüm | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!

        Diyarbakır'da, caddede yürüyen 60 yaşındaki Recep Aydoğdu, birden yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:57
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        Yolun kenarında yürürken gelen ölüm!
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        Diyarbakır'da olay, dün Hani ilçesi Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. Recep Aydoğdu (60), kaldırımda yürürken bir an duraksadıktan sonra yola inerek tekrar yürümeye başladı.

        ÇEVREDEKİLER İHBARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Aydoğdu, birkaç adım attıktan sonra yere yığıldı. O anlar kameraya yansırken, çevredekiler Aydoğdu'nun yanına gelerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Aydoğdu, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Aydoğdu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edilerek Dereli Mahallesi'nde toprağa verildi.

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