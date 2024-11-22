Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında

Lider kripto para birimi Bitcoin rekora doymuyor.

Haftanın son işlem gününde Bitcoin ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın kriptoya verdiği destek sayesinde artan yatırımcı ilgisiyle sabah saatlerinde 99 bin doların da üzerini test ederek 100 bin dolar seviyesine dayandı.

Şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 857 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.