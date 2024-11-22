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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında

        Kripto varlık piyasasının en büyük para birimi 99 bin doların da üzerini test ederek 100 bin dolar olarak ifade edilen hedefe yaklaşmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 09:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 09:10
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        Bitcoin'den yeni rekor: 100 bin dolar sınırında
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        Lider kripto para birimi Bitcoin rekora doymuyor.

        Haftanın son işlem gününde Bitcoin ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın kriptoya verdiği destek sayesinde artan yatırımcı ilgisiyle sabah saatlerinde 99 bin doların da üzerini test ederek 100 bin dolar seviyesine dayandı.

        Şu sıralarda düne göre yüzde 0,9 artışla 98 bin 857 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bitcoin fiyatı Fed'in faiz indirimlerinin de etkisiyle yıl başından bu yana yüzde 136 yükseldi.

        Trump'ın zaferinden en çok kazanan kripto para olarak öne çıkan Dogecoin son 24 saatte yüzde 3,22 yükseldi.

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