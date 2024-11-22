Sivas'ta dershane bulunan binada çatı yangını: 1 öğretmen öldü

Sivas’ta dershanenin de yer aldığı binada çıkan yangında bir öğretmen hayatını kaybetti.

Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta yer alan ve üst katı dershane, alt katları ise iş yeri olarak kullanılan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ ALEVLERE MÜDAHALE ETTİ

Bir süre sonra büyüyen alev ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.