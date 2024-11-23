MAÇ SONUCU: Bodrum FK: 0 - Galatasaray: 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-Kırmızılı ekip, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Bodrum FK'de Ege Bilsel 45. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla oyunda dışında kaldı. Mücadelenin ikinci yarısında ise oyuna sonradan dahil olan Michy Batshuayi 54. dakikada maçtaki tek golü attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, 34 puanla liderliğini sürdürdü. Konuk ekip ise 11 puanda kaldı.

Sarı-kırmızılılar bir sonraki haftada Eyüpspor'u evinde ağırlayacak. Bodrum FK ise Samsunspor'a konuk olacak.

METEHAN BALTACI 2. KEZ 11'DE

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Galatasaray'da sarı kart cezasından dolayı kadroda olmayan Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in yerine genç futbolcu Metehan Baltacı 11'de yer aldı. Baltacı, bu sezon daha önce de Adana Demirspor ile oynanan müsabakada 11'de görev aldı. 22 yaşındaki futbolcu ayrıca Alanyaspor ile Beşiktaş karşılaşmalarında da sonradan oyuna dahil oldu.