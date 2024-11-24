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        Haberler Gündem Güncel Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor | Son dakika haberleri

        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, 5'inci günde devam ediyor. Genci arama çalışmaları hem AFAD koordinasyonunda hem de Irak'ta sınıra yakın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından sürdürülüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 24.11.2024 - 15:10
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        Şırnak'ta 22 yaşındaki Hüsamettin 5 gündür kayıp: İki ülkede aranıyor
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin'den, 17 Kasım'da evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri’nde arama çalışması başlatıldı.

        AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 5'inci günde de devam ediyor. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre İtfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis Emniyet Müdürlüğü’nden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibi ile sürüyor. Cizre- Silopi güzergahı boyunca Güzeller, Yakacık, İnci, Kavaközü, Bostanci, Şehitler, Rihani ve Ovaköy askeri sınır bölgesinde bulunan karakollarda görevli personellerin desteği ile sınır hattı kıyı şeridi boyunca sazlık, bataklık, kayalık ve ağaçlık alanlarda su altı ve yüzeyi ile havadan arama çalışmaları sürüyor.

        IRAK'IN ZAHO KENTİNDE DE ARAMA ÇALIŞMASI

        Öte yandan, ailenin talebi üzerin Irak'ın Zaho kenti itfaiyesi dalgıç ekipleri de Türkiye sınırına yakın bölgelerde arama çalışmalarına başladı.

        VALİ EKİCİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

        Vali Birol Ekici de Çevre Köprüsü mevkisinde Hüsamettin Yalgettekin’in babası Mehmet Şirin Yalgettekin’i ziyaret ederek, arama çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Ekici, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek’ten yürüten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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        #şırnak
        #Hüsamettin Yalgettekin
        #kayıp
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