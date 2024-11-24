Hayalleri gerçeğe dönüştüren rotalar: Dünyanın en masalsı yerleri görenleri büyülüyor!

SANTORINI, YUNANİSTAN

Santorini, Ege Denizi’nde bir volkanik adadır. Özellikle Oia’daki gün batımları, beyaz badanalı mavi kubbeli kiliseler ve rengarenk plajlarıyla burası, masalsı bir atmosfer sunar. Bu adada her köşe fotoğraf çekmek için ideal bir mekandır.