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        Haberler Gündem Hava Durumu KARA KIŞ GELİYOR! 46 kent için sarı alarm! Sıcaklık 8-13 derece düşüyor! | Son dakika haberleri

        Yarın 46 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık 8-13 derece düşüyor! Pazar günü kar geliyor!

        Türkiye genelini etkileyecek yeni bir soğuk ve yağışlı hava ülkemize doğru hareket ediyor, önce lodostan fırtına ile ısınıp ardından karayel ile buz keseceğiz. Yaklaşan hava olaylarında hava ve deniz ulaşımı olumsuz etkilenecek, pazar günü şehirler arası yollarda kar nedeniyle kara ulaşımı aksayacak. Sıcaklık Anadolu'da, 8-13 derece düşecek. Yarın içinse 46 kente, "sarı" alarm uyarısında bulunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 15:13 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:53
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        Yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısı! Pazar günü kar geliyor!
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        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yarından itibaren yurt genelinde beklenen hava olaylarına ilişkin önemli bilgiler verdi. İşte Öztel'in değerlendirmeleri:

        MARMARA VE EGE'DE ŞİDDETLİ FIRTINA

        Bugün, öğle saatleri başlayan esintinin yarın güçlenmesi ile, Marmara ve Ege Bölgesi tüm merkezleriyle fırtınadan etkilenecektir. İstanbul’da deniz otobüsü seferleri bu saatlerden itibaren iptal olabilir, 21 Kasım Perşembe günü sabah-akşam aralığında yine çok kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle ulaşım havalimanlarında da aksayabilir.

        PAZARDAN SONRA 5 GÜN KIŞI YAŞAYACAĞIZ

        Mevsimin kışa döndüğü bir 5 gün yaşayacağız. Kuvvetli fırtınalar, sağanak ve yolları kapatan kar yağışları ile mevsim normallerinden soğuk havayla bu sezon ilk kez karşılaşıyoruz. Aslında Kasım ayında daha önce büyük merkezlere kar yağdığı olmuştu ancak sık görülür bir durum da değil.

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        CUMARTESİYE KADAR SICAKLIK YÜKSEK OLACAK

        Hava sıcaklıkları cumartesi öğlen saatlerine kadar yüksek seyredecek, lodosun belirgin şekilde ısıtacağı hava İstanbul’da yarın 20°C’ye ulaşacak. Edirne, Bursa, İzmir, Balıkesir benzer şekilde 21-22°C’lere tırmanacak.

        AKDENİZ'DE GENİŞ ALANDA SAĞANAK VAR

        Bu gece Muğla merkezde ve İzmir’in çeşitli ilçelerinde kuvvetli yağmur, su baskınlarına yol açabilir. Ege’de yarın öğlen sularında yine kuvvetli yağmur görünüyor. Muğla-Antalya arasında geniş alanda sağanak, ulaşımı ve hayatı etkileyebilir.

        İSTANBUL'DA YARIN ÖĞLEN SAĞANAK BEKLENİYOR

        İstanbul’da yağmur yarın tahmini 12.00 sularından sonra birkaç saat kuvvetli yağacak. İstanbul’un yağmuru perşembe akşam saatleri kesilecek ve hızla doğuya, Körfez-Sakarya-Bolu hattına ilerleyecek görünüyor.

        Cuma günü Akdeniz’de ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağmur yine hayatı etkileyebilir, Marmara’da ve Kuzey Ege’de ise Cuma güneş açıyor.

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        PAZAR GÜNÜ SICAKLIK ÇAKILIYOR

        Bir süredir sakin ama soğuk havalar yaşamamıza yol açan yüksek basınç alanı etkisini yitiriyor. Balkanlar koridorundan gelen mevsimin ilk ciddi soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar pazar günü her şehirde çakılıyor.

        BAŞKENT BUZ KESECEK

        İstanbul’da 24 Kasımdan itibaren neredeyse 1 hafta boyunca sıcaklıklar, 10°C ve altında seyredecek görünüyor. Ankara’da 24 Kasım'dan sonra hava buz gibi soğuk, gündüz 2°C olması beklenen başkente bu sert kış havası biraz erken geliyor.

        PAZAR GÜNÜ BAŞKENT'TE KAR BEKLENİYOR

        Ankara’da cumartesi gecesi düşecek sıcaklık ile yağışlar pazar günü kar şeklinde olacak, Ankara pazar günü bazı ilçelerinde yerde beyaz örtü görebilir. Bolu istikametinde daha yoğun bir kar birikimi olacak ama başkentte de pazar-pazartesi biraz kar görebiliriz.

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        ANADOLU'DA 8-13 DERECE SICAKLIK DÜŞÜYOR

        Anadolu genelinde, kıyıdan uzak her merkezde gelecek hafta çok soğuk geçecek. Mevsim normalleri dediğimiz sıcaklıklardan, tarih için ortalama kabul edilen değerlerden 8 ila 13°C daha soğuk havalara hazır olalım.

        15 ARALIK'A KADAR SOĞUK ETKİLİ OLACAK

        Kış lastiği, ısıtıcıların bakımları, ev ve iş yerlerinde yapılabilecek ısı yalıtımına dair iyileştirmeler için son 72 saat. Uzun vadeli tahminlerde ise Aralık ayının ikinci haftasına kadar Türkiye, soğuk tarafta kalacak görünüyor. Yağış miktarları ise değişken, gün gün takip edilmeli. Şimdilik kuraklık çeken tüm havzalar için umut vaat edici bir görünüm var.

        AFAD'DAN YARIN İÇİN UYARI

        AFAD, yarın için çok önemli bir uyarıda bulundu: "Yarın öğle saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde yerel kuvvetli; bu gece saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Manisa çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli; yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

        Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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        İZMİR'DE TRAFİK UYARISINDA BULUNULDU

        İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Birimleri de yaptığı açıklamada, "Yağışların, yarın İzmir il genelinde saat 00.00'dan itibaren kuvvetli ve yerel olarak çok kuvvetli olması tahmin edilmektedir. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dedi.

        46 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Meteoroloji'den yapılan uyarıda yarın için 46 kente "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. İşte o kentler: Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce.

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