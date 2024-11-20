Esenyurt'ta kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Esenyurt'ta tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdükten sonra kendisini eve kilitleyen şüpheli, özel harekat ekiplerince gözaltına alındı.

AA'nın haberine göre; Sultaniye Mahallesi'nde iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

KARDEŞİNİ VURUP KENDİSİNİ EVE KİLİTLEDİ

Tartışma sırasında kardeşini silahla vuran şüpheli, ihbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekiplerini görünce kendisini eve kilitledi.