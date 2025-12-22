Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Belediye meclis üyesinin aracına saldırdı! | Son dakika haberleri

        Bursa'da maganda kabusu yaşandı. Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Bodur'u trafikte takip eden bir sürücü, genç siyasetçinin otomobilini durdurup aynasına tekme attı ve aracı yumrukladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan dehşet sonrası şüpheli gözaltına alınan saldırgan tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 22.12.2025 - 14:27
        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, trafikte başlayan gerilim kısa sürede fiziki saldırıya dönüştü.

        DHA'nın haberine göre Acemler yönünde ilerleyen Özlem Bodur, başka bir sürücünün tehlikeli manevralarını fark ederek selektörle uyarıda bulundu.

        TAKİP EDİP YOLUNU KESTİ

        İddiaya göre uyarıya sinirlenen Abdullah Güngör, Bodur’un kullandığı aracı yaklaşık iki kilometre boyunca izledi. Hamitler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda otomobili sıkıştırılan Bodur, ilerleyemeyince durmak zorunda kaldı.

        AYNAYA TEKME CAMA YUMRUK ATTI

        Aracından inen şüpheli, genç meclis üyesinin otomobilinin sağ aynasını tekmeleyerek kırdı, ardından açık olan camına yumruk attı. Yaşadığı korku anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Bodur’un görüntülerinde, saldırganın koşarak araca yöneldiği ve küfürlü el hareketleri yaptığı da görüldü.

        TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

        Şikâyet üzerine yakalanan Abdullah Güngör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüpheliyi “mala zarar verme”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından tutuklayarak cezaevine gönderdi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

        #Bursa
