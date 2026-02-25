Canlı
        SON DAKİKA: F-16 kazasını anlattı! "İki tanker çarpıştı sandım" | Son dakika haberleri

        F-16 kazasını anlattı! "İki tanker çarpıştı sandım"

        Balıkesir'de, F-16 savaş uçağının kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı TIR şoförü 45 yaşındaki Mehmet Ebinç anlattı. Ebinç, "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü" dedi

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 11:36
        F-16 kazasını anlattı! "İki tanker çarpıştı sandım"

        Kocaeli Gebze'den Balıkesir'de kaza yapan bir TIR'ı almaya gelen TIR şoförü Mehmet Ebinç (45), 9. Ana Jet Üssü'nden kalkan F-16 tipi savaş uçağının gece kaza kırıma uğramasıyla Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın şehit olduğu kazayı anlattı.

        "İKİ TANKERİN ÇARPIŞTIĞINI SANDIM"

        İHA'daki habere göre başta kaza bölgesinde 2 tane tankerin çarpıştığını zannettiğini söyleyen Ebinç, sonradan uçak kazası olduğunu öğrendiğini belirtti.

        "UÇAĞIN PARÇALARI ÖNÜME SERİLDİ"

        Kaza sırasında yolda seyir halinde olduğunu ve bir anda önüne bütün parçaların serildiğini aktaran Ebinç, "Verilmiş sadakam varmış" dedi. Beraberinde birkaç sürücünün daha olduğunu ve durduklarını belirten Ebinç, gece saatlerinden beri bölgede beklediğini ifade etti.

        "SONRADAN UÇAK KAZASI OLDUĞUNU ANLADIM"

        4 çocuk babası olan TIR şoförü Mehmet Ebinç, kazayı şu sözlerle anlattı: "Ben başta 2 tane tankerin çarpışarak infilak ettiğini zannettim. Sonradan uçak kazası olduğunu anladım. Bütün parçalar önüme düştü. Verilmiş sadakam varmış. Allah'tan hiçbir şey olmadı. Benimle beraber kaza anında birkaç TIR şoförü arkadaş vardı, durduk, bekledik. Kazanın ardından, jandarma, AFAD, arama kurtarma ekipleri geldi. Çok üzüldük. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum."

