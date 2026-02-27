Gayrimenkul satın alırken en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında metrekare geliyor. Zira bugün piyasada satılan birçok yeni konutta vatandaş net metrekareyi değil, brüt metrekareyi satın alıyor. Ancak vatandaşın gerçekte kullanabileceği alan ile ödediği alan arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Peki mağdur olmamak için ne yapmalı? Brüt be net metrekare arasındaki farkı nasıl belirlemeli? Gayrimenkul uzmanı Şenay Araç, şu tavsiyelerde bulunuyor:

* Özellikle projeden satılan konutlarda, alıcılar daireyi henüz görmeden, yalnızca projede belirtilen metrekare bilgisine güvenerek satın alma yapmaktadır. Ancak burada en önemli konu, belirtilen metrekarenin net mi yoksa brüt mü olduğudur.

* Brüt metrekare nedir? Brüt metrekare, bir dairenin dış duvarlarından ölçülen toplam alanıdır. Bu hesaplamaya yalnızca dairenin içindeki kullanım alanı değil, aynı zamanda:

• Duvar kalınlıkları

• Kolonlar

• Merdiven boşlukları

• Asansör alanları

• Bina giriş alanları

• Otoparklar

• Sosyal tesisler

• Peyzaj ve ortak kullanım alanları gibi doğrudan kullanamayacağınız alanlar da dahil edilmektedir.

Yani brüt metrekare, gerçek yaşam alanını değil, toplam proje alanı içindeki payınızı ifade eder. * Net metrekare nedir? Net metrekare ise dairenin duvarlarının içinde kalan, gerçekten kullanabildiğiniz yaşam alanıdır. Yani; • Salon • Odalar • Mutfak • Banyo • Koridor • Balkon ve teras gibi doğrudan kullandığınız alanların toplamıdır.Vatandaşın gerçek yaşam alanı net metrekaredir. * Eskiden yüzde 15–20 olan brüt-net farkı, bugün yüzde 55'e çıktı. Yaklaşık 10–15 yıl önce yapılan projelerde brüt ve net metrekare arasındaki fark ortalama yüzde 15 ile yüzde 20 civarındaydı. Bu oran, bina ortak alanlarının doğal sonucu olarak kabul edilebilir seviyedeydi. * Ancak son 3 yılda site konseptlerinin büyümesi, sosyal alanların artması ve projelerin daha fazla ortak alan içermesi nedeniyle bu fark ciddi şekilde artmıştır. * Bugün yeni yapılan projelerde brüt ve net metrekare arasındaki fark yüzde 40 ile yüzde 55 seviyesine kadar çıkabilmektedir. * Bu şu anlama gelir: 150 metrekare diye satın aldığınız bir dairenin gerçek kullanım alanı 90–100 metrekare olabilir.

* Vatandaş kullanamadığı alanların da bedelini ödüyor. Yeni projelerde bulunan; • Kapalı ve açık otoparklar • Havuzlar • Sosyal tesisler • Spor alanları • Peyzaj alanları gibi alanlar yaşam kalitesi açısından önemli olsa da, bu alanlar dairenin içinde kullanılan alanlar değildir. Buna rağmen bu alanlar brüt metrekare hesabına dahil edilmekte ve satış fiyatı buna göre belirlenmektedir.Bu da konut fiyatlarının yükselmesine neden olan önemli faktörlerden biridir. Projede gösterilen metrekare ile teslim edilen metrekare farklı olabiliyor * Projeden daire satın alan birçok vatandaş, teslim aşamasında ciddi metrekare farkları ile karşılaşmaktadır. * Tanıtımda geniş görünen salon ve odalar, teslim edilen dairede daha küçük çıkabilmektedir. Bu durum özellikle 1+1 dairelerde daha sık yaşanmaktadır. * Bizzat yaşadığım bir örnekte, 72 metrekare olarak tanıtılan bir daire, teslim edildiğinde yalnızca 38 metrekare net kullanım alanına sahip çıkmıştır. Bu fark, vatandaşın hem maddi hem de yaşam konforu açısından mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır.