Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı

Mersin'de pazardan iddiaya göre pazı diye aldığı ürün tirşik otu çıkınca doktor çiften Uzm. Dr. Serkan Yüksel bir anda fenalaştı. Eşine hemen müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, "Eşim, 2 defa sordu, ben 3 defa sordum, sapları beyaz, pırasa gibi bu tirşik otu olmasın dedim. Satıcı 'Çok taze o yüzden böyle' deyince bir çuval aldım. Küçük bir parça aldı, hemen tükürdü, kustu, küçük dili de şişti. Asidik bir ot olduğu için bazik sıvılar verdim. İyi ki çocuklar tüketmedi, pazı olarak aldığım ot, tirşik otu çıktı. Çok zehirli bir ottur, asla ama asla direkt tüketilmez. Hava yolunu tıkayabilir, anafilaksi; çok ölümcül bir alerjik reaksiyona yol açabilir. Eğer böyle bir maruziyetiniz olursa mutlaka acil servise başvurun. Daha kötü sonuçlanabilirdi, o gün ucuz kurtulduk, lütfen bilmediğimiz otu tüketmeyelim" dedi. Daha Az Göster