Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı | Son dakika haberleri

        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı

        Çorum'da şizofreni hastası bir kişi, anne ve babasını evde rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çabalarının sonuçsuz kalmasının ardından şüpheliyi biber gazı kullanarak gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 10:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve babasını rehin aldı! Biber gazıyla yakalandı

        Çorum'da şizofreni hastasının evde rehin aldığı annesi ile anneannesi, polis ekiplerince kurtarıldı.

        AA'da yer alan habere göre şizofreni hastası M.U'nun Kale Mahallesi Mutlu Caddesi’ndeki evlerinde babasıyla tartıştıktan sonra annesi G.U. ile anneannesi G.Ü’yü evde rehin aldığı bilgisi üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen M.U’nun kapıyı açmaması üzerine daire kapısı itfaiye ekiplerince kırılarak açıldı.

        Ekipler, evde biber gazı kullanarak durdurdukları M.U'yu gözaltına alarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

        Biber gazından etkilenen anne ve anneanne de sağlık ekiplerince aynı hastaneye kaldırıldı. Gazdan etkilenen bir itfaiye erine ise ambulansta müdahale edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Doktor Çift, Tirşik Otu Yüzünden Fenalaştı

        Mersin'de pazardan iddiaya göre pazı diye aldığı ürün tirşik otu çıkınca doktor çiften Uzm. Dr. Serkan Yüksel bir anda fenalaştı. Eşine hemen müdahale eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Ayşegül İşlek Yüksel, "Eşim, 2 defa sordu, ben 3 defa sordum, sapları beyaz, pırasa gibi bu tirşik otu olmasın dedim. Satıcı...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        Pakistan: Afganistan'a açık savaş ilan ettik
        HST Holding'e kayyum atandı
        HST Holding'e kayyum atandı
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İkinci 27 Şubat mesajı okunacak
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Rize'de şirketler altın buldu
        Rize'de şirketler altın buldu
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Fenerbahçe ruhunu kazandı!"
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        Ticari gelir zirvede, yayın geliri dipte
        "Lütfen itibar etmeyin"
        "Lütfen itibar etmeyin"
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        Pazardan pazı diye aldılar... Doktor çift kâbusu yaşadı!
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        ABD-İran görüşmelerinde ilerleme kaydedildi
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Çiftlik sahibinden çalışanına elektrikli testereyle feci saldırı!
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Yeme alışkanlığında yapılan o değişiklik insan ömrünü 3 yıl uzatıyor
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Nişantaşı’nda 'aldatma' kavgası
        Ameliyat oldu
        Ameliyat oldu
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Maçın gizli kahramanı 'o ses!'
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Güvenli iş yerine prim indirimi
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Sağanak yağmur, kar yağışı ve fırtına var
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Oruçta kan şekeri nasıl dengede tutulur?
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı
        Clinton ifade verdi, Cumhuriyetçileri suçladı