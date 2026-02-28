Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir ilkokula düzenlediği ve en az 85 çocuğun hayatını kaybettiği alçakça saldırının İranlıların "tarihsel hafızasından asla silinmeyeceğini" söyledi.

Pezeşkiyan, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Saldırıyı alçakça ve insanlık dışı olarak nitelendiren Pezeşkiyan, "Minab şehrindeki Şeceretü’t-Tayyibe Kız​​​​​​​ İlkokulu'nda yaşanan yürek burkan trajedi ve onlarca masum öğrencinin şehit edilmesi, tüm İranlıların ve tüm özgür insanların kalbini derinden yaralamıştır. Bu barbarca eylem, saldırganların bu topraklara karşı işlediği sayısız suçun kayıtlarında kara bir sayfa daha olup, ulusumuzun tarihsel hafızasından asla silinmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, Allah'tan, saldırıda hayatını kaybedenlere en yüksek dereceler, yaralılara acil şifalar ve kurbanların ailelerine sabır dileğinde bulundu.

Ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu doğrudan hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar 85 kız öğrenci yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Minab Savcılığından açıklama ABD-İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 85'e yükseldiği belirtildi. Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı. Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü’t-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında şu ana kadar hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi. Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini belirtti. İran devlet televizyonu, Minab kentindeki ilkokula saldırıda 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı. Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.