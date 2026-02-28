Galatasaray - Alanyaspor maçı CANLI ANLATIM
Galatasaray - Alanyaspor maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Ligde son olarak Konyaspor'a kaybederek zirve yarışında "yara" alan Cimbom, bu maçı kazanarak yeniden çıkış yakalamak istiyor.
SAAT: 20.00
STAT: Rams Park
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: beIN Sports 1
Galatasaray: Uğurcan, Eren, Singo, Davinson, Boey, Torreira, Sara, Lang, Sane, Barış Alper, Osimhen.
Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Makouta, Ruan Duarte, Elia, Hwang, Mounie
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de geride kalan 23 müsabakada 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, 24. haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Ligin 23. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a yenilen "Cimbom" hem zirve yarışında yara aldı hem de moral kaybetti. Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da 5-2 yendiği İtalyan temsilcisi Juventus'a deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray, adını son 16 turuna yazdırdı. Sarı-kırmızılı ekip, istediği performansı sergileyemese de turu geçerek morallendi. Galatasaray, taraftarı önünde Alanyaspor maçında iyi sonuç alarak iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak.
Alanyaspor ise 5 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı. Turuncu-yeşilli ekip, 24. hafta öncesinde 26 puanla 10. sırada yer buldu.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Alanya'da yapılan maçı Galatasaray, Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
ABDÜLKERİM VE EREN SINIRDA
Galatasaray'da iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu sezon Süper Lig'de üçer kez sarı kart gören savunma oyuncuları Abdülkerim Bardakcı ile Eren Elmalı, müsabakada da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.
Cezalı duruma düşecek futbolcu, 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde takımının yanında olamayacak.