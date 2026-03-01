Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Ligde son oynadığı Kasımpaşa maçında zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor.
SAAT: 20.00
STAT: Corendon Airlines Park
HAKEM: Alper Akarsu
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Levent, Yiğit Efe, Semedo, Guendouzi, Kante, İsmail, Kerem, Asensio, Cherif
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.
6 EKSİK
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemedi.
6 OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyen kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.
Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.