Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

Boşandığı eşinin otomobille ezdiği Hatice: Kaza değil, kasten yapılmış bir şey

İZMİR'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok c... Daha Fazla Göster İZMİR'in Menemen ilçesinde Hamit Göksel Yılmaz'ın (45), şiddet nedeniyle kendisinden boşanan Hatice Ekiz (38) ve oğlu K.Y.'yi (9) otomobille ezdiği anların kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüler karşısında tekrar o korku dolu anları yaşadığını belirten Hatice Ekiz, "İzlediğimde görüntüleri, çok canice geldi. Bu durum beni ve çocuğumu çok yıprattı. Kaza diyorlar. Kaza değil bu. Kasten yapılmış bir şey. En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. (DHA) Daha Az Göster