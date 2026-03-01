Canlı
        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM - Fenerbahçe Haberleri

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı CANLI ANLATIM

        Antalyaspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk oluyor. Ligde son oynadığı Kasımpaşa maçında zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamayan sarı-lacivertliler, bu maçtan galip ayrılmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2026 - 19:01
        Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu!

        SAAT: 20.00

        STAT: Corendon Airlines Park

        HAKEM: Alper Akarsu

        YAYIN: beIN Sports 1

        Fenerbahçe: Ederson, Oosterwolde, Levent, Yiğit Efe, Semedo, Guendouzi, Kante, İsmail, Kerem, Asensio, Cherif

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor.

        Ligde 23 maç sonunda 53 puan toplayan sarı-lacivertli takım, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

        Son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçen Fenerbahçe, 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrılırken, zirveyle arasındaki puan farkını kapatma şansını kullanamamıştı.

        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü, Antalya deplasmanında forma giyemedi.

        6 OYUNCU KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Antalyaspor maçında 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyen kaleci Ederson'un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür kart sınırında yer alıyor.

        Bu futbolcular kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.

