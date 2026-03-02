Eylül 2025'te kendisine akciğer kanseri teşhisi konulan Semiramis Pekkan, bir süredir mücadele ettiği hastalığıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SARSILDIM"

Tedavi sürecinde zaman zaman kendisinin sarsıldığını itiraf eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım" dedi.

Hastalığını ilk öğrendiğinde hastanenin kendisine psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini belirten Pekkan, "Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için ‘Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana’ dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

"ABLAMI HEP YANIMDA HİSSETTİM"

Sanatçı, ablası Ajda Pekkan’dan çok destek gördüğünü dile getirerek, şunları söyledi: Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye ‘ah bu gitti’ gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum.