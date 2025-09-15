Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünya Almanya'nın en büyük eyaletindeki seçimlere AfD damga vurdu | Dış Haberler

        Almanya'nın en büyük eyaletindeki seçimlere AfD damga vurdu

        Almanya'nın aşırı sağcı Nazi sempatizanı partisi Alternative für Deutschland (AfD), ülkenin en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da yapılan yerel seçimlerde desteğini üç kattan fazla artırarak, Friedrich Merz'in dört ay önce şansölye olarak göreve gelmesinden bu yana ilk önemli seçim sınavında ciddi bir başarı elde etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 10:00 Güncelleme: 15.09.2025 - 10:00
        Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya, çarpıcı sonuçlara sahne oldu.

        Eyaletin seçim sonuçlarına göre, Merz'in Hristiyan Demokratları %34 ile - ki bu oran 2020'deki seçim sonucuyla aynı ve tarihsel olarak en dip - kazanırken, AfD %16,5 oy aldı.

        Almanya vatandaşlarının neredeyse dörtte birine ev sahipliği yapan ve tarım arazileri, sanayi sonrası kasabalar ve çok etnikli ve öğrenci nüfusuna sahip şehirlerden oluşan Kuzey Ren-Vestfalya, ülke geneli için bir gösterge olarak görülüyor.

        Yaklaşık 14 milyon kişi oy kullanma hakkına sahipti; bu rakam bazı AB ülkelerinin büyüklüğüne eşit ve AfD'nin en güçlü olduğu Doğu Almanya eyaletlerinin seçmen sayısından daha fazla. Oylama, 320'den fazla kasaba, şehir ve belediyenin konseylerindeki 20.000 sandalyenin yanı sıra eyalet genelindeki belediye başkanları ve belediye başkan yardımcılarının pozisyonlarını da belirliyor. Seçmen katılımı 2020'ye kıyasla %59 oranında arttı.

        Merz'in muhafazakar CDU'su eyaletteki hakim konumunu koruyacağı yönündeki tahminleri gerçekleştirdi. Federal hükümetteki küçük koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar, anketörlerin ağır kayıplarla karşı karşıya olduğu yönündeki tahminlerine meydan okuyarak 2020'deki sonucuna göre küçük bir düşüşle %22,5 ile ikinci oldu. SPD bazı bölgelerde, özellikle de bir zamanlar zaferden emin olduğu eski kömür madenciliği bölgelerinde desteğini korumakta zorlandı.

        AfD, güçlü çıkış tahminlerini doğrulayarak beş yıl önce %5,1 olan oy oranını üç kattan fazla arttırdı ve belediye başkanlığı için yarışan adaylarına iki hafta sonra yapılacak ikinci tur oylamalarında önemli bir şans verdi.

        Yeşiller ve Hür Demokratlar kayıp

        AfD'nin kazanımları, Yeşiller ve liberal Hür Demokrat Parti'nin ağır kayıpları sayesinde elde edilmiş gibi görünüyor. Sol parti Die Linke ise %5,5 oy alarak 2020'deki %3,8'lik oy oranının üzerine çıktı.

        Bu oylama AfD'nin, seçmenlerin statükodan duyduğu hoşnutsuzluktan yararlanma konusunda en başarılı parti olduğunu gösteriyor. Parti, 2027 yılına kadar federal hükümete girmeyi hedef olarak belirledi. Şu anda da federal parlamentodaki en büyük muhalefet partisi konumunda.

        Oylama, zayıflayan Alman ekonomisi, artan işsizlik ve AfD'nin temel meselesi olan göç konusunda artan huzursuzluk zemininde gerçekleşti. Merz ekonomiyi yeniden rayına oturtma, göçü azaltma ve aşırı sağı küçültme sözü verdi.

        Şubat ayındaki federal seçimlerden bu yana AfD birçok ulusal kamuoyu yoklamasında en üst sırada yer aldı. Uzmanlar, AfD'nin belediye başkanlıkları ve meclis üyelikleri gibi yerel siyasi pozisyonlarda yer edinme başarısı arttıkça, ana akım partilerin AfD ile federal düzeyde siyasi işbirliğini engelleyen bir "güvenlik duvarı" oluşturma sözlerini tutmalarının da o kadar zorlaşacağını söylüyor.

        Merz'in açmazı: Göç

        Kuzey Ren-Vestfalya'daki seçim kampanyasında, yerel siyasi meseleleri sadece dolaylı olarak etkilese de uluslararası konular da rol oynadı ve Merz, Almanya'nın çıkarlarını yurtdışında temsil etme konusunda Sosyal Demokrat selefi Olaf Scholz'dan daha cesur bir figür olarak görüldü.

        Özellikle de Trump yönetiminin desteği konusunda kararsızlık yaşadığı Ukrayna'nın savunulması konusunda Avrupalı müttefikleri bir araya getirme çabalarında oynadığı role dikkat çekiliyor. Ancak Almanya'nın politikasını kökten değiştirme sözü verdiği göç konusunda, son aylarda oy oranlarının düşmesine rağmen, seçmenler o kadar da ikna olmuş değil.

        AfD, enerji tedariki, eğitim ve özellikle de göç gibi konularda, seçmenlerden puan toplayarak kendisini kendinden emin bir alternatif olarak sundu.

