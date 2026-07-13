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        Haberler Dünya ABD, İran'a yeni saldırı başlattı

        ABD, İran'a yeni saldırı başlattı

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik "saldırma kapasitesini zayıflatmak" amacıyla yeni saldırılar başlattığını duyurdu. CENTCOM açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 01:18 Güncelleme:
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        ABD, İran'a yeni saldırı başlattı

        CENTCOM, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni başlatılan saldırılara ilişkin bilgileri paylaştı. Açıklamada, "CENTCOM kuvvetleri, bugün (ABD) doğu yakası yerel saatiyle 17.00'de, Hürmüz Boğazı'ndan serbestçe geçiş yapan sivil denizcilere ve ticari gemilere saldırma kapasitesini zayıflatmayı sürdürmek amacıyla, İran'a yönelik yeni saldırılar başlattı" ifadelerine yer verildi.

        AA'nın aktardığı habere göre CENTCOM'un açıklamasında, saldırıların gerçekleştirilmesi talimatının, İran güçlerinden hesap sorulması amacıyla ABD Başkanı Donald Trump tarafından verildiği vurgulandı.

        İRAN'IN BENDER ABBAS, SİRİK VE CASK KENTLERİ İLE KEŞM ADASI VURULDU

        ABD'nin saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran'ın Bender Abbas, Sirik ve Cask kentleri ile Keşm Adası'nda yeni patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

        İran basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin güney bölgelerinde patlama sesleri işitildi. Sirik ve Bender Abbas'ta 10 patlamanın meydana geldiği belirtildi.

        Öte yandan yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Buşehr eyaletinde de patlamaların duyulduğunu açıkladı. Hürmüzgan Valiliği ise şu ana kadar düzenlenen saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını bildirdi.

        ABD'NİN DÜNKÜ SALDIRILARINDA 140 ASKERİ HEDEF İMHA EDİLDİ

        ABD, dün başlattığı saldırılarda, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları (İHA) ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedefin imha edildiğini bildirmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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