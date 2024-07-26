Alaska - Akutaq

Akutaq, Alaska'nın yerli Alaska Yerlisi halkları arasında geleneksel bir tatlı olarak bilinir. Aynı zamanda "beyaz şey" olarak da adlandırılan bu tatlı, özellikle kış aylarında ve özel kutlamalarda tüketilir. Akutaq, genellikle karışık renkteki veya tatlı olan bileşenlerle yapılır ve temel malzemeleri arasında kar, bitkisel yağ, şeker ve bazen meyve veya kurutulmuş balık bulunur. Bu tatlı, hem besleyici hem de enerji verici özelliklere sahip olup, soğuk hava koşullarına dayanıklı ve uzun süre saklanabilir. Akutaq, hem tatlı hem de tuzlu bileşenlerin bir arada kullanılmasıyla hazırlanan çeşitli varyasyonları ile dikkat çeker ve Alaska'nın yerli kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilir.