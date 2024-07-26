Dünyanın en ünlü 12 dondurma çeşidi
Dondurma her kültürün kendine özgü tatlarını sunar. En bilinenlerini listeledik.
İtalya'nın kremsi gelatosundan, Japonya'nın ferahlatıcı mochi dondurmasına, Hindistan'ın aromatik kulfisinden, Türkiye'nin Maraş dondurmasına kadar, her bir dondurma çeşidi, farklı coğrafyaların zengin tat ve dokusunu yansıtır. İşte dünyanın dünyanın en bilinen 12 dondurması..
İtalya - Gelato
Galeto dondurma, İtalya'nın zengin tatlı kültürünün önemli bir parçasıdır. Geleneksel dondurmalardan farklı olarak, gelato daha yoğun ve kremsi bir yapıya sahiptir çünkü daha az hava içerir ve daha düşük bir yağ oranına sahiptir. Genellikle taze ve doğal malzemeler kullanılarak yapılan gelato, meyve, fındık, çikolata ve vanilya gibi çeşitli lezzetlerde sunulur. Gelato, daha düşük sıcaklıkta saklanır, bu da ona daha yumuşak bir doku kazandırır.
Yeni Zelanda - Hokey pokey
Hokey Pokey dondurma, Yeni Zelanda'nın ikonik tatlılarından biridir ve özellikle yerel halk arasında büyük bir beğeniyle tüketilir. Bu lezzetli dondurma, vanilyalı dondurmanın içinde gevrek bal peteği şekerlemeleri (hokey pokey) bulunmasıyla karakterizedir. Bal peteği şekerlemeleri, şeker ve altın şurubunun karamelize edilmesiyle elde edilir ve bu da dondurmaya eşsiz bir tat ve doku kazandırır. Hokey Pokey dondurması, 1950'lerden bu yana popülerliğini koruyan klasik bir Yeni Zelanda lezzetidir.
Hindistan - Kulfi
Kulfi, Hindistan'ın geleneksel ve lezzetli bir tatlısıdır. Mughal dönemi mutfağının mirası olan bu tatlı, yavaşça kaynatılarak yoğunlaştırılmış tatlandırılmış sütten yapılır. Kulfi, genellikle vanilya, mango, gül, kakule ve safran gibi zengin aromalarla tatlandırılır ve Antep fısıtığı gibi kuruyemişlerle süslenir. Bu yoğun ve kremamsı dondurma, özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı bir lezzet sunar. Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Orta Doğu'da popüler olan kulfi, genellikle sokak satıcıları tarafından çubuk üzerinde satılır.
Türkiye - Maraş dondurması
Maraş dondurması, Türkiye'nin Kahramanmaraş iline özgü, dünyaca ünlü bir dondurma çeşididir. Bu özel dondurma, keçi sütü, şeker ve salep kullanılarak hazırlanır. Salep, orkide köklerinden elde edilen doğal bir katkı maddesi olup, dondurmanın kendine has kıvamını ve elastik yapısını sağlar. Maraş dondurması, geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve özel olarak dövülerek yapılan bir dondurmadır. Bu nedenle diğer dondurma çeşitlerinden daha sert ve yoğun bir yapıya sahiptir. El ile kesilip özel bir sunumla servis edilir.
Meksika - Nieves & Paletas
Latin Amerika mutfağının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan, serinletici ve lezzetli buzlu tatlısıdır. Nieves, genellikle meyve suyu, şeker ve suyun karıştırılmasıyla elde edilen, buz üzerine dökülen bir çeşit dondurmadır. Bu tatlı, farklı meyve aromaları ve bazen süt eklenerek yapılır, böylece çeşitlilik ve zengin bir lezzet sunar.
Paletas ise, meyve püresi, süt, şeker ve bazen yoğurt ya da krema ile yapılan, çubuk üzerinde sunulan bir dondurma türüdür. Paletas, hem taze meyvelerle yapılan hem de çikolata, fındık ve diğer tatlarla zenginleştirilen versiyonları ile oldukça popülerdir.
Japonya - Mochi
Mochi, Japon mutfağının geleneksel bir tatlısı olup, pirinçten (mochigome) yapılan bir hamur çeşididir. Mochi, pirincin uzun süre dövülmesi ve yoğrulmasıyla elde edilen elastik ve çiğnenebilir bir dokuya sahiptir. Geleneksel olarak sade tüketilebileceği gibi, içerisine tatlı fasulye ezmesi (anko), dondurma, meyve veya farklı dolgu malzemeleri konarak da servis edilebilir. Ayrıca, mochi modern zamanlarda çeşitli dondurulmuş tatlılarda da kullanılarak, küresel olarak popülerlik kazanmıştır.
Tayland - I-Tim-Pad
Malezya - Ais Kacang
Ais Kacang, Malezya ve Singapur mutfağının vazgeçilmez bir tatlısı olup, "buz fasulyesi" anlamına gelmektedir. Bu ferahlatıcı tatlı, rendelenmiş buzun üzerine çeşitli malzemelerin eklenmesiyle hazırlanır ve genellikle sıcak ve nemli iklimlerde serinlemek için tercih edilir. Ais Kacang'ın temel bileşenleri arasında kırmızı fasulye, tatlı mısır, jöleler, çim jölesi ve palmiye tohumu bulunur. Üzerine genellikle buharda pişirilmiş tatlı süt, gül şurubu veya kahverengi şeker şurubu dökülerek tatlandırılır. Ayrıca, modern versiyonlarında dondurma, meyve parçaları ve çikolata sosu gibi ekstra malzemeler de eklenebilir.
Alaska - Akutaq
Akutaq, Alaska'nın yerli Alaska Yerlisi halkları arasında geleneksel bir tatlı olarak bilinir. Aynı zamanda "beyaz şey" olarak da adlandırılan bu tatlı, özellikle kış aylarında ve özel kutlamalarda tüketilir. Akutaq, genellikle karışık renkteki veya tatlı olan bileşenlerle yapılır ve temel malzemeleri arasında kar, bitkisel yağ, şeker ve bazen meyve veya kurutulmuş balık bulunur. Bu tatlı, hem besleyici hem de enerji verici özelliklere sahip olup, soğuk hava koşullarına dayanıklı ve uzun süre saklanabilir. Akutaq, hem tatlı hem de tuzlu bileşenlerin bir arada kullanılmasıyla hazırlanan çeşitli varyasyonları ile dikkat çeker ve Alaska'nın yerli kültürünün önemli bir parçası olarak kabul edilir.
Almanya - Spaghettieis
Spaghettieis, Alman dondurmacı Dario Fontanella tarafından 1960'larda icat edilen benzersiz bir dondurma tatlısıdır. Bu tatlı, dondurmanın spagetti gibi görünmesini sağlamak için özel bir dondurma makinesi kullanılarak hazırlanır. Vanilyalı dondurma, ince teller halinde sıkılarak bir tabağa spagetti görünümüne getirilir. Üzerine çilek püresi dökülerek domates sosu görünümü verilmiş, rendelenmiş beyaz çikolata ile parmesan peyniri efekti yaratılmıştır.