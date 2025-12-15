Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.456,34 %1,28
        DOLAR 42,6923 %-0,01
        EURO 50,1890 %0,06
        GRAM ALTIN 5.894,42 %-0,13
        FAİZ 38,42 %0,21
        GÜMÜŞ GRAM 86,87 %2,28
        BITCOIN 86.128,00 %-2,64
        GBP/TRY 57,1293 %0,01
        EUR/USD 1,1751 %0,09
        BRENT 60,31 %-1,33
        ÇEYREK ALTIN 9.637,38 %-0,13
        Haberler Ekonomi Teknoloji Netflix'in Warner Bros'u satın alma kararı değişmedi - Teknoloji Haberleri

        Netflix'in Warner Bros'u satın alma kararı değişmedi

        Netflix'in eş üst yöneticileri (CEO) Ted Sarandos ve Gregory Peters, Warner Bros.'un satın alınması konusundaki tutumlarının değişmediğini belirterek, "Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." ifadesini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 20:30 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netflix'in Warner Bros'u satın alma kararı değişmedi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Netflix'in eş üst yöneticileri Sarandos ile Peters, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta, Warner Bros.'u satın alma konusunda şirketin gerekçelerini açıkladı.

        Şirketin satın alınması konusundaki tutumunun değişmediği vurgulanan mektupta, Netflix ile Warner Bros.'un güçlerini birleştirmesinin tüketicilere daha fazla seçenek ile değer sunacağına ve uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğine inanıldığı kaydedildi.

        "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIZ"

        Mektupta, Paramount'un karşı teklifinin "tamamen beklenen bir gelişme" olduğuna işaret edilerek, "Ancak elimizde sağlam bir anlaşma var. Anlaşma, hissedarlarımız ile tüketiciler için çok iyi ve sektörde istihdam yaratmanın ve korumanın güçlü bir yolu. Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

        REKLAM

        Warner Bros. Discovery ile vardıkları anlaşmanın yaratacağı değere inanıldığının altı çizilen mektupta, bu kapsamda gerekli onayların alınacağından da emin olunduğu aktarıldı.

        Mektupta anlaşmanın tüketici, inovasyon, çalışan ve büyüme yanlısı olduğuna dikkati çekilerek, "Warner Bros. ile birleşsek bile ABD'deki izlenme payımız yalnızca yüzde 8'den yüzde 9'a çıkıyor. Bu da hala YouTube'un yüzde 13 ve olası bir Paramount-Warner Bros. Discovery birleşmesinin yüzde 14 olacak payının gerisinde." ifadeleri kullanıldı.

        "HOLLYWOOD'UN SONU OLACAĞI" SÖYLENTİLERİ

        Warner Bros. Discovery'nin dağıtım modelinde sinema gösterimlerinin korunacağı kaydedilen mektupta, satın almanın "Hollywood'un sonu olacağı" söylentilerinin aksine, eğlence sektörü için bir kazanım olacağı vurgulandı.

        Netflix, 5 Aralık'ta, Warner Bros.'u film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam şirket değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        REKLAM

        Daha sonra, medya ve eğlence şirketi Paramount da Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Komisyonda son viraj
        Komisyonda son viraj
        Singo için ayrılık iddiası!
        Singo için ayrılık iddiası!
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "Tuğyan ‘Ben yanarsam ikimiz de yanarız’ dedi"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        15 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Gaziantep'in beyranı, dünya lezzetlerini solladı
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları