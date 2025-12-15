Netflix'in Warner Bros'u satın alma kararı değişmedi

Netflix'in eş üst yöneticileri Sarandos ile Peters, şirket çalışanlarına yazdığı mektupta, Warner Bros.'u satın alma konusunda şirketin gerekçelerini açıkladı.

Şirketin satın alınması konusundaki tutumunun değişmediği vurgulanan mektupta, Netflix ile Warner Bros.'un güçlerini birleştirmesinin tüketicilere daha fazla seçenek ile değer sunacağına ve uzun vadeli büyümeyi destekleyeceğine inanıldığı kaydedildi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM İÇİN GERÇEKTEN HEYECANLIYIZ"

Mektupta, Paramount'un karşı teklifinin "tamamen beklenen bir gelişme" olduğuna işaret edilerek, "Ancak elimizde sağlam bir anlaşma var. Anlaşma, hissedarlarımız ile tüketiciler için çok iyi ve sektörde istihdam yaratmanın ve korumanın güçlü bir yolu. Süreci başarıyla tamamlayacağımızdan eminiz ve önümüzdeki dönem için gerçekten heyecanlıyız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Warner Bros. Discovery ile vardıkları anlaşmanın yaratacağı değere inanıldığının altı çizilen mektupta, bu kapsamda gerekli onayların alınacağından da emin olunduğu aktarıldı.

Mektupta anlaşmanın tüketici, inovasyon, çalışan ve büyüme yanlısı olduğuna dikkati çekilerek, "Warner Bros. ile birleşsek bile ABD'deki izlenme payımız yalnızca yüzde 8'den yüzde 9'a çıkıyor. Bu da hala YouTube'un yüzde 13 ve olası bir Paramount-Warner Bros. Discovery birleşmesinin yüzde 14 olacak payının gerisinde." ifadeleri kullanıldı.